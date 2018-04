Verdächtiger Koffer am Bahnhof

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein grüner Rollkoffer hat am Montagabend vor dem Frankfurter Bahnhof für Aufregung gesorgt.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Frankfurt/Oder-Spree wurde das herrenlose Gepäckstück gegen 17.40 Uhr an einer Bank stehend auf dem Vorplatz entdeckt. Beamte des nahen Bundespolizeireviers und später der Landespolizei sperrten das Gelände daraufhin aus Sicherheitsgründen weiträumig ab.

Außerdem wurden Spezialkräfte angefordert. Sie sollten untersuchen, ob es sich um einen verdächtigen Gegenstand mit gefährlichem Inhalt oder lediglich um das vergessene Gepäckstück eines Reisenden handelt.

Zu Einschränkungen im Zugverkehr kam es zunächst nicht. Allerdings war der Zugang zum Haupteingang versperrt. Reisende gelangten jedoch über einen Nebeneingang zu den Gleisen. Darüber hinaus konnten Busse des Stadt- und des Überlandverkehrs die Haltestellen am Bahnhof nicht mehr anfahren. Der Busbahnhof befand sich ebenso im Sperrgebiet wie mehrere Pendlerparkplätze. Der Einsatz dauert – verfolgt von etlichen Schaulustigen – bis in die Abendstunden an.