Aus der Werkstatt in die Kirche

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Spätestens zum Jubiläumskonzert am 7. Juli soll er fertig sein, der im vergangenen Jahr begonnene Anbau. „50 Personen haben darin Platz, nutzen werden ihn die verschiedenen Gruppen“, sagt Stefan Adam. Im vergangenen Jahr wurde mit dem Bau an der Alexis-/Ecke Rauener Straße begonnen, der der Neuapostolischen Gemeinde unter Leitung von Stefan Adam künftig Raum für außergottesdienstliche Veranstaltungen bieten soll.

Chor, Orchester, Seniorengruppen und Vorsonntagsschule für die Jüngsten – seit ihrer Gründung im Jahr 1918 ist die Neuapostolische Gemeinde stetig gewachsen. Heute zählt sie 280 Mitglieder, vor allem aus Fürstenwalde. Aber auch bis aus Müncheberg und Storkow kommen sie mittwochs und sonntags zum Gottesdienst. „Seit 2000 gehört auch Beeskow zum Gemeindeverband“, sagt Stefan Adam. Er übernahm zwei Jahre später die Gemeindeleitung.

Als er seinen Dienst in Fürstenwalde antrat, wurden die Neuapostolischen von den evangelischen und katholischen Kirchen noch größtenteils als Sekte eingestuft. Das änderte sich spätestens 2012, als die Religionsgemeinschaft, die sich 1863 von der katholischen Kirche abgespalten hatte, ihre Glaubenslehre öffentlich machte. „Wir versuchen inzwischen verstärkt, Nähe zu anderen Christen herzustellen“, sagt Stefan Adam. Die Fürstenwalder Gemeinde sucht den Kontakt zu Protestanten – mit Domgemeinde-Pfarrer Martin Haupt wurden gemeinsame Gottesdienste gefeiert, am 28. April besuchen die Neuapostolischen den Dom St. Marien.

Die ersten neuapostolischen Gottesdienste in Fürstenwalde, erzählt Gemeindeleiter Stefan Adam, fanden ab 1916 in der Wohnung von Gustav Pfeifer statt. „1918 zog er mit rund 25 Teilnehmern in eine Tischlerwerkstatt in der Müncheberger Straße um.“ Am 19. Juli desselben Jahres wurde der Gottesdienstraum geweiht. Nach weiteren Zwischenstationen in der Briesener Straße wurde 1954 entschieden, eine eigene Kirche zu errichten. In ihr werden aus Anlass des hundertjährigen Gemeindebestehens am 14. Juli, 10 bis 15 Uhr, der Tag der Begegnung und am 15. Juli, um 9.30 Uhr der Jubiläumsgottesdienst gefeiert.