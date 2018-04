Brandserien gehen weiter

Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Die Bürger im Brandenburgischen Viertel kommen nicht zur Ruhe. Immer wieder brennt es. Das Vertrauen darin, dass die Schuldigen, die offenbar schon seit Jahren im Gebiet zündeln, geschnappt werden, sinkt.

Der jüngste Fall ereignet sich Anfang April. Ein Kellerbrand in der Rathenower Straße. Die Ursache ist noch ungeklärt. Personen kommen nicht zu Schaden. Doch es ist im laufenden Jahr schon das dritte Feuer im Brandenburgischen Viertel. Erst vier Wochen zuvor brennt im Neubaugebiet ein Keller. Mitten in der Nacht wird die Feuerwehr in die Barnimer Straße 9 gerufen. Der Rauch dringt auch in die benachbarten Treppenhäuser. Das Feuer haben die Brandbekämpfer schnell im Griff. Doch müssen acht Mieter aus ihrer Wohnung geholt und in eine Notunterkunft gebracht werden.

Gleich zu Jahresbeginn, im Januar, brennt in der Flämingstraße ein Kinderwagen. Und das nicht zum ersten Mal. Wie die Polizei mitteilt, kam es in der Straße zuletzt im Juni und Juli 2017 zu Feuern – auch da wurden Kinderwagen angesteckt. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus.

Der jüngste Kellerbrand in der Barnimer Straße steht ebenfalls mit Bränden aus dem Vorjahr in Verbindung. Das vermutet die Polizei. Im März und im Mai 2017 waren dort in unterirdischen Geschossen Feuer ausgebrochen. In vier Fällen werde jeweils wegen Brandstiftung ermittelt, heißt es.

Bislang ohne Erfolg. Bis auf die Erkenntnis, dass es sich offenbar um mehr als einen Täter handelt. Denn die Polizei geht davon aus, dass die Mülltonnenbrände und der Brand des Wohnmobils im Mai vergangenen Jahres nicht in Zusammenhang mit den zuvor aufgezählten Brandserien stehen. Die Taten werden aber von der weiterhin bestehenden Ermittlungsgruppe mitbearbeitet.

„Das Vertrauen in die Polizei, insbesondere in die nun seit Jahren ermittelnde Kriminalpolizei ist bei der Einwohnerschaft tief gesunken“, sagt der Eberswalder Stadtverordnete Carsten Zinn. Man frage sich, wie ernst die besorgniserregenden Fälle in den relevanten Polizeiebenen tatsächlich genommen werden, so der Volksvertreter, der selbst im Wohngebiet lebt.

Zinns Dank geht an die Freiwilligen Feuerwehren und die Berufsfeuerwehr, die in der Vergangenheit sehr präsent im Brandenburgischen Viertel waren und zuletzt bei ihrem Einsatz zu Ostern Schlimmeres verhindern konnten. Dass in Eberswalde die Fachdirektion der Landeskriminalpolizei des Polizeipräsidiums Brandenburg quasi vor der Haustür sitze und die Täter noch nicht ermittelt sind, sei der Bevölkerung indes nur schwer zu vermitteln, kritisiert Zinn. „Viele Einwohner, insbesondere im Umfeld der Brandherde, würden sofort die wohnungspolitische Flucht antreten“, berichtet er. Finanzielle und organisatorische Gründe würden die meisten daran hindern.

Schon seit 2008 sei es laut Zinn immer wieder zu zeitweisen Brandserien im Viertel gekommen. Er erinnert daran, dass vor einigen Jahren mehrere Autos auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums an der Frankfurter Allee „regelrecht abgefackelt wurden“.

Im Eberswalder Rathaus sind bislang noch keine Anfragen zu den jüngsten Bränden aufgelaufen. Wie Pressesprecherin Nancy Kersten mitteilt, stehe die Stadt aber mit der Polizei in Kontakt und hake regelmäßig nach. Drei Revierpolizisten seien im Viertel als Ansprechpartner vor Ort.

Die Ordnungshüter sind auf die Mithilfe der Bewohner angewiesen. Die Polizei bittet die Mieter am Abend die Hauseingänge zu verschließen und die Ermittlungen zu unterstützen, indem sie zur Zeugenvernehmung kommen, wenn sie angeschrieben wurden.

Außerdem sind die Bürger aufgerufen, jederzeit Hinweise abzugeben, die zur Ergreifung der Täter führen können. Telefonnummer: 03338 3610