Eine Fahne für den Feuerwehrverein

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) Die Fürstenwalder Brau-Freunde hatten am Freitagabend Vereine der Stadt in den Keller des Alten Rathauses, dem Brauereimuseum, eingeladen. „Wir wollen darüber ins Gespräch kommen, wie wir gemeinsam ein schöneres gesellschaftliches Leben zu organisieren können“, sagte der Vorsitzende, Gernot Geike.

Doch zuvor wurde es feierlich. Die Brau-Freude überreichten dem Feuerwehrverein eine Fahne. Der Anlass war ein trauriger. Vergangenen Woche ist Marion Römer, die langjährige Vorsitzende des Feuerwehrvereins, gestorben. „Im vergangenen Herbst hielten die Römers im Brauereimuseum einen Vortrag. Statt des Honorars wollte sie, dass wir dem Feuerwehrvereine Vereinsfahne sponsern“, erzählte Geike. Die feierliche Übergabe fand nun an dem Ort, wo sie seit 1969 über Jahrzehnte Wirtin war, ohne sie statt. Dort liegt übrigens in den nächsten Tagen ein Kondolenzbuch aus und die Trauerfeier findet am Freitag, 13 Uhr, in der Fahrzeughalle der Feuerwehr statt.

Nach diesem Auftakt wurde der Abend ganz prosaisch. Bernd Norkeweit von den Brau-Freunden berichtete, was sich sein Verein bislang zur Zusammenarbeit überlegt hat, erwähnte vor allem zwei Feste: am 22. April wird auf dem Markt wieder der Tag des Bieres gefeiert. Der Verein „Die Legende“ unterstützt schon, präsentiert Oldtimer und startet in die Saison. Ideen weiterer Vereine seien willkommen, sagte Norkeweit. Das gelte ebenso für das „5. Fest der Brandenburger Kleinbrauereien“, zu dem am 31. August und 1. September auf dem Markt eingeladen wird. „Wir haben sogar eine große Bühne.“ Braufreund Oliver Langheim, alias „Kürbis-Olli“, versuchte gleich, das Kammerorchester zu einem Konzert zu überreden. Vereinsvorsitzende Eileen Kühl hatte Bedenken: Die Akustik auf dem Marktplatz sei nichts für Streicher. „Dann machen wir dafür den Rathaussaal auf“, so Langheim.

Frank Mohrmann von der DLRG lobte die Idee, Vereine zusammenzubringen: „Vielleicht wird daraus ja mal ein wöchentlicher Stammtisch.“ Allerdings, bei Bierfesten mitzuwirken, könne er sich nicht vorstellen. „Denn wir arbeiten vor allem mit Kindern.“ „Jugendarbeit und Suchtprävention haben wir doch in unserer Satzung“, entgegnete Norkeweit. „Wir bleiben im Gespräch“, so das Fazit dieses Abends.