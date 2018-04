Orbans Triumph

Berlin (MOZ) Die von manchen Beobachtern für möglich gehaltene, ja erhoffte Überraschung bei den ungarischen Wahlen ist ausgeblieben.

Und wenn denn doch von Überraschung die Rede sein soll, dann ist es der erneute deutliche Wahlsieg Viktor Orbans – sein dritter in Folge. Dazu mag das ungarische Wahlsystem beigetragen haben, auch die an Gleichschaltung erinnernde Ausrichtung der ungarischen Medien und ganz sicher die Zersplitterung der Opposition. All das aber kann nicht verdecken, dass die aggressiv-nationalistische Rhetorik des alten und neuen Regierungschefs bei einer Mehrheit der Ungarn an-kommt.

Dennoch: Wenn der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn mit Blick auf Orban von einem „Wertetumor“ spricht, den es zu neutralisieren gelte, dann bewegt er sich ganz nah am „Wörterbuch des Unmenschen“. Stattdessen muss sich Europa kühl und sachlich damit auseinandersetzen, dass bei vielen osteuropäischen Mitgliedern die EU weniger als Wertegemeinschaft von Interesse ist, denn als Markt und Umverteilungsmaschine. Dies ins Auge zu fassen und beharrlich daran zu erinnern, dass Solidarität keine Einbahnstraße ist, könnte zu einer Sprache führen, die auch die Orbans außerhalb Ungarns verstehen.