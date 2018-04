Produktiver Streit ist nötig - auch in der Großen Koaliton

Berlin (MOZ) Wenn zwei sich streiten, windet sich der Dritte. Wenn ein Paar sich beim Abendessen zofft, rollen die Freunde mit den Augen.

Wenn in der U-Bahn über den letzten freien Sitzplatz gezankt wird, schauen die übrigen Fahrgäste betreten beiseite. Das ist in der Politik nicht anders: Der Streit hat keinen guten Ruf. Am lautesten wird er stets von denen kritisiert, die gerade nicht aktiv beteiligt sind. Es ist an der Zeit, das zu ändern. Auch in der Großen Koalition.

Einen Traumstart hat sie nicht hingelegt. „Rumpel-Auftakt“ und „Holper-Beginn“, diese Etiketten klebten schnell auf den ersten Wochen der neuen Regierung. Daran sind CDU, CSU und SPD durchaus selber schuld. Aus ihren neuen Ministermänteln weht noch immer der Muff der quälenden Sondierungsnächte. Den Geruch der schlechten Laune muss die Koalition dringend loswerden.

Die Gesellschaft muss dafür aber auch das Unbehagen loswerden, das sie befällt, wenn in der Politik die Fetzen fliegen. Die früheren Redeschlachten von Polemikern wie Herbert Wehner und Franz Josef Strauß gelten allenthalben als belebend und befreiend. Die damaligen Attacken markierten eindeutige Haltungen und erleichterten dem Publikum so die eigene Positionierung. Kalter Krieg, Nuklearbewaffnung, Ostpolitik – die großen Themen wurden auch groß verhandelt.

Dagegen nehmen sich die Beiträge der heutigen Berufsprovokateure wie Horst Seehofer und Jens Spahn eher harmlos aus. Doch ihre Sätze treffen auf eine Gesellschaft, die empfindlicher geworden ist. Das hat viel Gutes. Doch die inzwischen übliche rhetorische Rundumabpolsterung schützt nicht nur vor Verletzungen, sie droht auch sämtliche Ecken und Kanten zu verdecken.

Dass sie sich mit Nebensächlichkeiten beschäftigten, kann man den vermeintlichen Streithanseln der Koalition nicht gerade vorwerfen. Die Probleme der Integration, die soziale Spaltung der Gesellschaft – das sind doch genau die Themen, die Wähler und Politiker derzeit gleichermaßen umtreiben. Produktiver Streit ist nötig, will die Große Koalition eine ihrer wichtigsten Aufgaben erfüllen: das Erstarken der Ränder zu verhindern. Dabei gilt natürlich: Diskussion allein hilft nicht, am Ende müssen Entscheidungen her. Sonst bleibt vom Streit doch nur eines übrig: ein unangenehmes Gefühl.