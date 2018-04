Motoren für das Land

Frankfurt (Oder) Zwar können sie nicht mehr – wie noch vor ein paar Jahren – mit ständig wachsenden Studentenzahlen aufwarten.

Das ist angesichts der demografischen Entwicklung wie auch der Tatsache, dass es mittlerweile viele andere attraktive Ausbildungsangebote gibt, aber kein Wunder. Die Rede ist von den brandenburgischen Unis, zu denen man außer den drei Einrichtungen in Potsdam, Frankfurt (Oder) und Cottbus mittlerweile auch die private Medizinische Hochschule in Neuruppin und die Filmuniversität in Babelsberg zählen kann.

Das Studien- und Forschungspotenzial dieser Einrichtungen ist statt auf Masse immer stärker auf Qualität gerichtet und an den Bedürfnissen des Landes orientiert. Die gemeinsame gesundheitswissenschaftliche Fakultät, die drei der Unis in Kürze einrichten wollen, ist dafür das beste Beispiel. Und gut ist auch, dass nicht mehr so stark wie einst über die akute Unterfinanzierung geklagt werden muss. Dass sich Investitionen in die geistigen Motoren des Landes auszahlen, hat sich längst erwiesen.