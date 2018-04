Drei Unis - eine Fakultät

Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Neue Fakultäten, Forschungsvorhaben und vor allem der Transfer des Wissens in die Praxis. Das in dieser Woche beginnende Sommersemester ist an allen Universitäten Brandenburgs mit großen Vorhaben verbunden.

Es soll ein Novum werden: Erstmals wollen zwei staatliche und eine private Universität eine gemeinsame gesundheitswissenschaftliche Fakultät aufbauen. Der Startschuss, den die Uni Potsdam, die Brandenburgische Technische Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg und die (private) Medizinische Hochschule in Neuruppin geben wollen, soll im Mai fallen.

„Der Aufbau wird dann noch einmal zwei bis drei Jahre dauern“, kündigt der Präsident der Uni Potsdam, Oliver Günther, an. Mit der Schaffung von bis zu 16 Professuren, die laut Günther „im konstruktiven Dialog mit dem Land finanziert werden sollen“, rechne man fest, auch wenn der entsprechende Landtagsbeschluss erst Ende dieses Monats fallen soll.

Als Gründungsbeauftragter der Fakultät ist der langjährige Chefarzt für Geburtsmedizin der Berliner Charité, Joachim Dudenhausen, gefunden worden. Die medizinische Ausbildung soll zwar auch künftig in Neuruppin verbleiben, durch die Kooperation soll aber auch die Möglichkeit zu Ärzte-Promotionen in Brandenburg geschaffen werden. Ohnehin ist die Sicherung der medizinischen Versorgung im Land der entscheidende Grund für die Fakultät. Auch zur Erweiterung ihrer Lehrerausbildung erwartet die Uni Potsdam mehr Unterstützung vom Land.

Seit einigen Jahren schon wird über die internationale Fakultät zum Schwerpunkt „Digitalisierung der Gesellschaft“ gesprochen, die die Frankfurter Europa-Universität gemeinsam mit der Adam-Mickiewicz-Universität Posen im polnischen Slubice schaffen will. „Wir haben das Konzept für diese Fakultät noch einmal gründlich überarbeitet. Das nächste gemeinsame Treffen beider Hochschulleitungen findet am kommenden Dienstag statt“, gab Viadrina-Präsident Stephan Kudert am Dienstag bekannt. Wegen der Umsetzung sei man aber bereits mit dem Wissenschaftsministerium des Landes und mit der neuen Bundesregierung im Austausch.

Fest dagegen steht bereits, dass die Viadrina drei Millionen Euro von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und von der Europäischen Union erhält, die unter anderem in ein Projekt fließen, dass sich mit Verbraucherkapitalbeteiligungen im Bereich erneuerbare Energien beschäftigt.

Auch die BTU Cottbus-Senftenberg kann sich über hohe Investitionen in den kommenden Jahren freuen. Dort sollen allein 60 Millionen Euro in neue Büro- und Forschungsräume verbaut werden, die letztlich dem durch das absehbare Ende des Braunkohleabbaus erforderlichen Strukturwandel in der Lausitz dienen sollen.

Gemeinsam mit der forschungsstarken Technischen Hochschule in Wildau (Dahme-Spreewald) hat die BTU auch das Projekt „Innovation Hub 13“ (der Name ist angelehnt an die Autobahn 13) ins Leben gerufen. Auch dabei geht es um Forschungen, die dem Bedarf der Region dienen.(Mit Adleraugen)