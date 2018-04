Polizei stellt Jugendliche in Bergfelde

Dirk Nierhaus

Bergfelde (MOZ) Zwei Jugendliche im Alter von 17 und 18 Jahren sind am Montagabend in Bergfelde von Beamten gestellt worden. Sie hatten gegen 18 Uhr in der Brückenstraße versucht, einen 19-jährigen Mann zu berauben.

Laut Polizei hatten die beiden Täter von ihrem Opfer die Herausgabe seiner Wertsachen verlangt, nachdem sie zuvor nur nach Wechselgeld gefragt hatten. Das hatte eine Zeugin von einem Balkon beobachtet. Sie alarmierte auch die Polizei. Die beiden Täter flüchteten ohne Beute - offenbar, weil sie sich beobachtet fühlten.

Die Polizei stellte die zwei jungen Räuber kurz darauf in der Nähe des Tatorts. Beide hatten zuvor schon mehrfach Probleme mit der Polizei, wie die Kontrolle der Personalien ergab. Jetzt kommt eine weitere Strafanzeige dazu.