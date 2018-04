In Erinnerung an einen Antifaschisten

Heike Weißapfel

Glienicke (MOZ) Es ist nur eine kleine Schar, die sich auf Einladung der Glienicker Linken jährlich am Gedenkstein für Gerhard Weiß versammelt, aber ganz vergessen ist er nicht. Die Fraktion sowie die Gemeinde haben am Montag auf dem Friedrich-Wegner-Platz Kränze niedergelegt, und einige Anwohner brachten Blumen vorbei. „Zur Mahnung gegen politische Gewalt“, steht auf der Schleife der Gemeinde. Der Nordberliner Gerhard Weiß ist ein frühes Opfer nationalistischer Gewalt. Ortschronist Joachim Kullmann und Linken-Fraktionschef Professor Ernst-Günter Giessmann haben sich mit der Geschichte beschäftigt. Demnach wurde Gerhard Weiß von dem 22-jährigen Georg Janowski erschossen, als er in Glienicke auf der heutigen Bundesstraße 96 (auf Höhe der Bio-Company) Plakatwache hielt. Gegen die Wahl von Hitler und Hindenburg richteten sich die Plakate am Vorabend der Reichstagswahlen am 10. April 1932. Der Fall wurde in der Weimarer Republik noch als Mordfall verfolgt, Janowski floh nach Ostpreußen. Einige Jahre später wurde das Verfahren von einem Oberstaatsanwalt beim Landgericht mit der Begründung eingestellt, Janowski habe „im Kampf für die nationale Erhebung des deutschen Volkes“ beziehungsweise zur Vorbereitung dieser Erhebung gehandelt. Janowski wurde sogar in den Polizeidienst übernommen.

Nach 1945 wurde ein Gedenkstein für den am 7. Januar 1909 geborenen Berliner aufgestellt: „An dieser Stelle fiel der junge Antifaschist Gerhard Weiss durch faschistische Mörderhand“, heißt es darauf.

Zu DDR-Zeiten an der B 96 im Grenzland, wurde der Stein auf den Platz umgesetzt, der häufig den Namen gewechselt hat: Zunächst „Grenzlandhain“ zur Nazizeit, wurde daraus später der Stalinplatz, dann der Gerhard-Weiß-Platz. Nach der Wende wurde der Ort dann in Friedrich-Wegner-Platz umbenannt.