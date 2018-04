Viadrina-Campus hat jetzt einen Cowriting-Raum

Sonnenbad in der Mittagspause: Auch für die angehenden Juristen Nico, Jost, Tim und Niko (von links) hat der Uni-Alltag wieder begonnen. Sie studieren bereits im zweiten Semester an der Viadrina. Zum jetzt startenden Sommersemester sind rund 620 neue Kommilitonen dazu gekommen. © Foto: René Matschkowiak

Frauke Adesiyan

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Schreibzentrum der Viadrina hat einen Raum zum gemeinsamen Arbeiten im Gräfin-Dönhoff-Gebäude eröffnet. Damit rückt es mit seinem Angebot auf den Campus und gibt einen Vorgeschmack auf das, was in der Alten Mensa entstehen soll.

„Das Schreiben rückt etwas näher an das Herz der Viadrina“, so formulierte es Franziska Liebtanz am Montagvormittag zu Eröffnung des neugestalteten hellen Arbeitsraumes im Gräfin-Dönhoff-Gebäude. Mit dem nun eröffneten sogenannten Cowriting-Space, also einem Ort zum gemeinsamen Schreiben bietet das in der August-Bebel-Straße sitzende Schreibzentrum nun den Studierenden auch im Zentrum seine Dienste an. „Hier darf geschrieben, nachgedacht und entspannt werden“, sagte Franziska Liebetanz.

Neben den täglichen Öffnungszeiten von 11 bis 15 Uhr werden Schreibberatungen stattfinden, Schreibgruppen können sich treffen und auch der beliebte Schreibmarathon im September wird nun in dem zentralen Raum stattfinden. Über diese Veranstaltungen hinaus lädt der Raum Studierende dazu ein, gemeinsam Referate zu erarbeiten, Projekte zu entwickeln oder an ihren Arbeiten zu schreiben. Bereit stehen dafür Computerarbeitsplätze, Literatur, Tische, Stühle und Sitzsäcke. „Das hier ist die erste kleine Keimzelle, um etwas neues auszuprobieren“, verwies Vizepräsidentin Janine Nuyken darauf, dass es nicht beim Cowriting-Raum bleiben soll.

Aktiv verfolgt wird immer noch das viel umfangreichere Vorhaben, in der Alten Mensa, dem Verbinder zwischen Audimax und Studentenwohnheim an der Logenstraße – einen Coworking-Raum entstehen zu lassen. Bei der Pressekonferenz zum Start des Sommersemesters bekräftigte Viadrina-Präsident Stephan Kudert diesen Plan. „Wir wollen einen Architekturwettbewerb veranstalten“, sagte er zum aktuellen Stand. Man warte derzeit nur auf das grüne Licht vom Land, das angekündigt hatte, die Umgestaltung der Alten Mensa mit acht Millionen Euro zu unterstützen. Entstehen sollen hier ein Begegnungs- ein Arbeits- und ein Gründungsraum.

Die inzwischen öffentlich angekündigte Eröffnung eines privatwirtschaftlich betriebenen Coworking-Raums in der Magistrale im Juli betrachtet Stephan Kudert nicht als Konkurrenz. „Beide Projekte passen wunderbar zueinander“, sagte der Präsident. Für die Viadrina-Einrichtung gebe es ohnehin die Vorgabe, dass studentischen Gründern nur bis zu Anmeldung ihres Gewerbes Räume zur Verfügung gestellt werden dürfen. „In dem Moment könnten wir sie direkt in die Magistrale entlassen“, so Kudert. Mit einem solchen Ansatz könne man gemeinsam die Gründungsaktivitäten in Frankfurt befördern.

Auch ansonsten fiel die Eröffnung des Semesters durch den Viadrina-Präsidenten überaus optimistisch aus. Mit momentan 623 neu eingeschriebenen Studierenden im Semester ist er sehr zufrieden, zumal die Zulassungen noch laufen. Bis zu 700 neue Studierende erwartet Kudert. „Damit sind wir die einzige Universität in Brandenburg mit stabilen Studierendenzahlen“, betonte er. Auch die Internationalität sei weiterhin herausragend, die Quote ausländischer Studierender liegt weiterhin bei einem Viertel. Die meisten von ihnen kommen aus Polen, der Türkei und der Ukraine. Aber auch Neuseeland, Ghana und Vietnam sind in der Länderstatistik vertreten.