Zitterpartie bis kurz vor Ende

Hans-Joachim Haarbrandt

Eberswalde (MOZ) Das Spiel der Handball-Landesliga Staffel Nord zwischen dem Tabellendritten 1. SV Eberswalde II und dem -letzten HC Pritzwalk endete mit einem 27:23 für den Gastgeber. Der Favorit aus dem Barnim musste allerdings für den Sieg bis zum Schlusspfiff kämpfen.

Wenn der Tabellendritte den Inhaber der Roten Laterne empfängt, dann ist die Favoritenrolle ziemlich klar verteilt. Aber die Gäste aus der Prignitz waren nicht gewillt, die Punkte kampflos den Eberswaldern zu überlassen. Und so traten sie auch während der 60 Minuten auf.

Die Eberswalder hatten wahrscheinlich mit einem leichten Spiel gegen den Tabellenletzten gerechnet. Spätestens nach fünf Minuten, beim Spielstand von 1:3, hätten die Müller-Schützlinge aber wach werden müssen. Sie schafften zwar schnell den Ausgleich, rannten aber wenig später beim 3:5 wieder einem Zwei-Tore-Rückstand hinterher. Nach 13 Minuten konnten die Gastgeber zum ersten Mal mit 6:5 in Führung gehen. Aus dem anschließenden 6:6 in der 15. Minute machten die Gastgeber in einer starken Phase des Spiels innerhalb von fünf Minuten eine 10:6-Führung. Die Eberswalder schienen langsam ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden und bauten ihre Führung weiter auf ein deutliches 12:7 aus. Es war aber auch zu erkennen, dass bei den Barnimern viel Sand im Getriebe, die Fehlerquote deutlich zu hoch war. Beim 14:11-Halbzeitstand wurden die Seiten gewechselt.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit hofften die Eberswalder Fans auf eine Leistungssteigerung ihrer Mannschaft. Aber die Eberswalder Spieler konnten die Hoffnung der Zuschauer nicht erfüllen. Viel wurde auf eigene Faust probiert und das Zusammenspiel klappte selten. Die Spieler harmonierten zu wenig und man hatte teilweise den Eindruck, die Spieler agieren zum ersten Mal gemeinsam auf dem Spielfeld. Da stellte sich natürlich die Frage, ob das an der schlechten Trainingsbeteiligung der Mannschaft lag. Wenn das Kombinationsspiel nicht klappt und auch beim Abschluss die Fehlerquote zu hoch ist, wurde es immer gefährlich. Bei einem stärkeren Gegner wäre das sicherlich ins Auge gegangen.

Die Eberswalder konnten sich nicht vom Gegner lösen und den Torabstand nicht wesentlich vergrößern. Beim 17:12 (38. Minute) war das Maximum von fünf Toren Differenz erreicht. Diesen Vorsprung verteidigten die Barnimer über die Stationen 20:15 und 23:18 bis zum 24:19 nach 52 Minuten. Vier Minuten vor dem Ende kamen die Gäste auf 24:21 heran und konnten, wegen einer Zeitstrafe der Eberswalder, die Aufholjagd in Überzahl fortsetzen. Gut zwei Minuten vor dem Ende gelang ihnen der Anschlusstreffer zum 24:23 und die Partie schien zu kippen. Trainer Jens Müller zog die grüne Karte und machte eine klare Ansage an seine Spieler. Drei Tore in den letzten zwei Minuten und einige starke Paraden von Torhüter Jonas Nagy machten dann doch noch einen 27:23-Erfolg für Gastgeber perfekt.

Wollen die Eberswalder noch den zweiten Tabellenplatz erreichen, bedarf es aber einer klaren Leistungssteigerung im nächsten Spiel gegen den direkten Konkurrenten Perleberg.