Wandlitzer Sieg im Dusel-Modus

Ingo Muhme

Wandlitz Mit einem klaren 4:1-Heimsieg der Eintracht aus Wandlitz gegen Blau-Weiß Gartz endete die Partie in der Fußball-Landesklasse Nord zwar deutlich, doch das Ergebnis spiegelte bei Weitem nicht wider, was die 64 Zuschauer zu sehen bekamen.

Wandlitz Coach Jürgen Beyer tönte nach Spielende mit einem Augenzwinkern, dass sein Team hochverdient gewonnen habe, um dies im Gespräch gleich wieder zu revidieren. „Der Sieg ist sehr glücklich und definitiv auch zu hoch ausgefallen. Zur Halbzeit wäre eine Gartzer Führung absolut verdient gewesen.“

Personell konnten beide Vertretungen nicht aus dem Vollen schöpfen, besonders vermisst wurde bei den Gästen Torjäger Nico Wendtland. Gartz kam besser in die Partie, wirkte griffiger und ideenreicher. Die Gäste bekamen immer mehr Kontrolle und setzten offensiv der Wandlitzer Verteidigung zu. Djibril Badji trieb seine Blau-Weißen Mitstreiter mit viel Spielwitz an und hatte mit Lukasz Jasiak den Abnehmer, der die Angriffe oft zum Abschluss brachte. Wandlitz hingegen kam nur sporadisch in Tornähe, dann aber auch gefährlich. Pascal Sorgatz Geschoß in der 10. Minute zwang Gästekeeper Marco Mecklenburg zur Glanztat.

Das 0:1 durch Lukasz Jasiak war verdient. Wandlitz ohne jeglichen Zugriff, ließ den Torschützen nach Flanke vollkommen frei abschließen (25.). In der Folge wackelte die Heimabwehr schon merklich, doch Gartz fehlte Knipser Nico Wendtland, der sicherlich oft beinzuckend von Draußen zuschauen musste.

Wie aus dem Nichts kam Eintracht zum Ausgleich. Nach einer Ballstafette über mehrere Stationen und einem öffnenden Pass nutzte Jan Großer seine volle Beinlänge, um die Kugel ins Netz zu spitzeln (40.). Der Treffer tat den Gästen weh und Schiedsrichterin Anna-Frieda Reinke drückte in der Nachspielzeit noch einmal in die Wunde. Eine harte, aber berechtigte Elfmeterentscheidung, Schwandtke hatte Großer im Luftkampf gestoßen, ließ Sebastian Huger zum Strafstoß antreten. Doch dem versagten die Nerven, sein Schüsschen wurde zur leichten Beute für Gästekeeper Mecklenburg.

Zum Wiederanpfiff änderten sich die Machtverhältnissen nur wenig. Und wieder aus dem Nichts und mit Unterstützung vom Gartzer Torsteher fiel das 2:1. Mecklenburg schwächelte beim Festhalten des Balles nach einem Freistoß und konnte nur noch zuschauen, wie Daniel Langrock abstaubte (62.).

Wandlitz hatte die Partie recht unverdient gedreht und blieb im Dusel-Modus. Ein klares Festhalten von Bärmig im eigenen Strafraum an Badji blieb ohne Ahndung (66.). Das 3:1, die Entscheidung im Spiel, brauchte die genaue Peilung des Schiedsrichterassisten Bernd Marggraf. Sebastian Huger hatte aus spitzem Winkel abgeschlossen. Der Ball trudelte auf der Linie entlang und hatte wohl nach Abpraller vom Innenpfosten und folgendem Rettungsversuch die Linie überschritten. So zumindest hatte es Marggraf gesehen und damit den Treffer anerkannt (70.).

Es war schon hart, was Blau-Weiß erleben musste. Das 4:1 durch Jan Großer in der 93. Minute war für Wandlitz Glückseligkeit, für Gartz dann nur noch Makulatur. „Die Niederlage schmerzt schon sehr. 70 Minuten bestimmen wir das Spiel, versäumen einfach die Tore zu machen. Wir müssen jetzt endlich in die Puschen kommen, sonst wird es langsam enge“, brachte es Blau-Weiß Coach Lothar Becker auf den Punkt. Jürgen Beyer wirkte wesentlich entspannter: „Nach dem 3:1 verdienen wir uns den Sieg. Trotzdem hatten wir viel Glück. Der nicht gegebene Elfer für Gartz hätte das Spiel auch anders ausgehen lassen können.“