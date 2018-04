Derby endet mit Punkteteilung

Roland Hanke

Schöneiche (MOZ) Mit einem 1:1 endete das Derby in der Fußball-Landesliga Süd zwischen Germania Schöneiche und Blau-Weiß Briesen. Die Randberliner egalisierten in der heimischen CKS-Arena die Halbzeitführung der Gäste.

Am Ende des regionalen Duells konnten beide Trainer mit der Punkteteilung leben. Schöneiches René Kanow freute sich darüber, „endlich mal wieder einen Punkt gewonnen zu haben“. Das war der Germania in diesem Kalenderjahr bisher nur beim 0:0 in Kolkwitz gelungen, daneben gab es vier Niederlagen.

Briesens Ronny Pesch war stolz auf seine Mannschaft. „Sie hat sich prima präsentiert. Hätte mir vor dem Spiel einer gesagt, dass wir einen Punkt mitnehmen, dann hätte ich das sofort unterschrieben. Im Nachhinein hätten wir bei besserer Chancenverwertung sogar gewinnen können.“

Auf Grund der zweiten Halbzeit, in der die Gastgeber besser ins Spiel kamen, geht das Remis durchaus in Ordnung. Die Briesener hatten im ersten Durchgang insgesamt den besseren Start erwischt. Allerdings gab es die erste Chance für die Germania, als Kevin Kühnel nach einem Freistoß von Paul Mitscherlich aus dem Mittelfeld den Kopfball am Elfmeterpunkt haarscharf verpasste (7.).

Doch wenig später schlugen die Blau-Weißen zu. Jakob Naskrenski flankte von der linken Seite auf Kevin Schübler, der an der Strafraumgrenze abzog und den Ball in der 12. Minute ins Netz beförderte – erste Chance, erstes Tor, das nennt man Effizienz. Mit großem Einsatz und einem wegen Abseitsstellung nicht gegebenen Treffer (24.) für die Gäste ging es weiter in den zweiten Abschnitt. In der 53. Minute verhinderte Denis Bramburger, der diesmal für den an der Schulter verletzten Kevin Schulz im Tor stand, den Ausgleich, als er einen Schuss von Alexander Schadow noch mit den Fingerspitzen an die Latte lenkte. Die anschließende Germania-Ecke klärte er mit einer Faust.

Kurz danach eine brenzlige Situation an der Schöneicher Strafraumgrenze: Torwart Chris Küter schlug erst über den Ball, rettete dann aber gegen zwei Briesener. Die Germania machte jetzt mehr Druck, das Spiel verlagerte sich in die Briesener Hälfte. „Wir wollten Germania kommen lassen, auf Fehler von ihnen lauern, die sie uns auch reichlich lieferten“, erklärte Briesens Coach Pesch. Allerdings wäre das in der 68. Minute beinahe ins Auge gegangen. Eine Mitscherlich-Flanke erreichte Gordon Kühnel, doch der schoss Bramburger an.

Gleich danach wechselte Germania-Coach Kanow mit Johannes Südbeck einen zweiten Stürmer ein und stellte das System auf Dreierkette um. Doch dann beinahe die Entscheidung zu Gunsten der Gäste. Germania-Keeper Küter wehrte ein Flanke von Dominik Jahnke genau vor die Füße von Naskrenski ab, dessen Nachschuss klärte jedoch Tim Rakete auf der Linie. Dann setzten die Briesener durch zwei Auswechslungen (75.) auf mehr Defensive, wobei auch Kevin Schulz als Feldspieler auf den Platz kam.

Die Platzherren blieben trotzdem am Drücker. Während Südbeck zehn Minuten vor Ende einen Kopfball zwar im Netz unterbrachte, dabei aber im Abseits stand, gelang ihm eine Minute später doch der Ausgleich. Er köpfte den Ball nach genauer Flanke von Schadow in den linken Dreiangel. Jetzt wollte die Germania mehr. Aber es blieb beim 1:1, denn Felix Schäfer köpfte übers Tor (88.) und Blau-Weiß-Keeper Bramburger schnappte sich die Karlsch-Flanke (90.+3).

„Wir hatten etwas Glück, dass wir nicht mit 0:2 hinten lagen. In der zweiten Halbzeit haben wir versucht, unseren Fußball zu spielen, später auch mit Dreierkette. Das hat dann zum Punkt gereicht. Das Positive werden wir zum Spiel am Sonnabend beim Tabellendritten Brieske/Senftenberg mitnehmen“, sagte Germania-Trainer Kanow. Und sein Briesener Gegenüber Pesch will mit gleicher mannschaftlicher Geschlossenheit im Heimspiel gegen die SG Burg nachlegen und im vierten Spiel in Folge ungeschlagen bleiben.

Germania Schöneiche: Chris Küter – Patrick Mälzer (69. Johannes Südbeck), Tim Rakete, Felix Schäfer, Christian Heu – Holger Laube – Paul Mitscherlich – Kevin Kühnel, Nico Crusius (58. Gordon Kühnel) – David Karlsch – Alexander Schadow

Blau-Weiß Briesen: Denis Bramburger – Martin Zeume, Philipp Sellmann, Tino Gottschalk, Danilo Ballhorn – Björn Zickerow (58. Kevin-Rene Meißner), Stefan Vrazilov – Jakob Naskrenski, Kevin Schübler, Dennis Lucke (75. Kevin Schulz) – Dominik Jahnke (75. Ronny Anke)

Schiedsrichter: Sebastian Rother (Beelitz) – Zuschauer: 63