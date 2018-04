Verkehrsabhängige Ampelschaltung

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das lange Warten vor der Ampelanlage an der Kreuzung Grubenbahnstraße/Müllroser Straße (Schönfließer Wache) hat bald ein Ende. Seit Montag verlegt eine Fachfirma auf der Fahrbahn Induktionsschleifen. Damit wird dann eine verkehrsabhängige Schaltung der gesamten Ampelanlage möglich. Um diese Arbeiten erledigen zu können, ist trockenes Wetter und eine anhaltende Temperatur der Fahrbahn von sieben Grad erforderlich, hatte der Landesbetrieb für Straßenwesen auf Anfrage jüngst mitgeteilt.

Als die Ampel im Dezember des vergangenen Jahres in Betrieb ging, konnten zunächst nur feste Schaltphasen für die Lichtsignale eingerichtet werden. Besonders ärgerlich ist dies, weil es zum Beispiel aus Richtung Eisenhüttenstadt eine neue Linksabbiegerspur in Richtung Schönfließ gibt, die kaum genutzt wird. Trotzdem schaltete die Ampel um, obwohl kein Autofahrer abbiegen will.

Mit den Induktionsschleifen, sobald sie mit den Ampeln verbunden sind, ist dann eine verkehrsabhängige Steuerung möglich. Diese Steuerung, abhängig vom Verkehrsaufkommen, ist bei Ampeln, die in Regie des Landesbetriebes für Straßenwesen laufen – also an Landes- und Bundesstraßen – Standard. So wird zum Beispiel auch die Ampelanlage an der Kreuzung B 112/Abzweig Richtung Pohlitz (Esso-Kreuzung) ebenfalls über Induktionsschleifen in der Fahrbahn geregelt. (lö)