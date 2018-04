Nachwuchs am Blumenhag gesucht

Renate Meliß

Bernau „Ein bisschen enttäuscht sind wir schon, dass so wenig Zuspruch war“, stellte Ulrich Schneider, Erster Vorsitzender des Nachbarschaftsvereins Blumenhag, am Sonnabend fest. Zum dritten Mal hatte der Verein auf das Gelände des Bernauer Brieftaubenzuchtvereins an der Tulpen-/Resedastraße eingeladen. Bevor viele Pflanzen auf dem Komposthaufen landeten, sollten sie in anderen Gärten ein neues Plätzchen finden, so die Organisatoren.

So fanden auch etliche Pflanzen und Gewächse neue Besitzer. Der Nachbarschaftsverein Blumenhag besteht seit zehn Jahren. „Wir gründeten uns damals, als viele Anwohner ins Rentnerleben eintraten“, so Ulrich Schneider. Der Verein befasst sich mit der Heimatkunde und Heimatpflege des Wohngebietes. Auch die Verbundenheit mit dem Wohngebiet, gegenseitiges Kennenlernen, nachbarschaftliche Hilfe sowie das Zusammenleben sollen gefördert werden. Nicht zu vergessen die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Einrichtungen. Der Verein hat derzeit etwa 62 aktive Mitglieder. Da der Altersdurchschnitt über 70 Jahre liegt, könnten auch jüngere Anwohner das Vereinsleben aktivieren, so die Hoffnung. Neben gemütlichem Beisammensein bei Kaffee und Kuchen wird jährlich eine Busfahrt organisiert, auch das Oster- und Sommerfest sind Höhepunkte. „Wir treffen uns jeden zweiten Dienstag im Monat ab 15 Uhr im Vereinsheim der Brieftaubenzüchter an der Resedastraße 9. Der nächste Treff findet am 10. April ab 15 Uhr statt.

Am 11. April beginnt ab 16 Uhr ein PC-Kurs für Senioren. „Es wäre schön, wenn wir auch einen kleinen Kurs für die Benutzung des Smartphones für unsere älteren Mitglieder durchführen könnten“, wünscht sich der Vereinsvorsitzende. Wer Interesse hat, den Verein generell oder in Fachfragen zu unterstützen oder sich am Vereinsleben zu beteiligen, ist jederzeit gern gesehener Gast.(mes)