Zuckerrüben im Fokus

Nadja Voigt

Neulewin (MOZ) Auf dem Arbeitsplan des Heimats- und Geschichtsvereins Neulewin steht an erster Stelle die Sichtung der von Hildegard Lämmer übergebenen Unterlagen. Sie war bis zu ihrem Tod Weihnachten 2017 die Ortschronistin Neulewins sowie Mitbegründerin des Heimat- und Geschichtsvereins. Und begann damit, die Heimatstube aufzubauen und zu betreuen. „Frau Lämmer arbeitete nicht nur für den Heimatverein, sie lebte für den Heimatverein“, machte Christine Reichmuth anlässlich der Beerdigung im Januar deutlich. Am 23. April treffen sich die Mitglieder des Heimat- und Geschichtsverein in der Heimatstube, um eine Grundreinigung vor dem Saisonstart vorzunehmen. Im Juni wollen sie dann eine Exkursion ins Oderlandmuseum nach Bad Freienwalde unternehmen, um sich dort in einer Führung über die Historie unterrichten zu lassen. Ebenfalls im Juni wollen die Frauen der Feuerwehr zu ihrem 110-jährigen Bestehen und der Jugendwehr Neulewin zum 25-jährigen Bestehen gratulieren. Weiterhin plant der Verein die Teilnahme an der Gedenkfeier zum Volkstrauertag auf dem Friedhof in Güstebieser Loose im November. Die Mitglieder des Heimat- und Geschichtsvereins haben sich zudem die Rekonstruktion des Kriegerdenkmals in Neulewin auf die Fahnen geschrieben. Derzeit bedarf es hierbei noch Abstimmungen mit dem Bau- und Ordnungsamt des Amtes Barnim-Oderbruch.

In diesem Jahr soll es auch endlich wieder eine Weihnachtsfeier geben, so Christine Reichmuth. Die letzte musste aus gesundheitlichen und privaten Gründen ausfallen. Mit dabei dann zwei neue Mitglieder. Denn auf der Mitgliederversammlung haben zwei Neulewinerinnen dem Verein ihre Unterstützung zugesagt. Bis es soweit ist, wollen die Frauen sich um die Besetzung der Heimatstube, die Pflege der Objekte in den Ortsteilen, die Weiterführung der Chroniken in den Ortsteilen und die Fertigstellung der Dokumentation zum Zuckerrübenanbau kümmern.