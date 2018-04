Zwei Unfälle am   Wochenende im Barnim

sf

Ausflugsgäste, die am Sonntag aus Wandlitz kommend, den Heimweg Richtung Berlin antraten, mussten in Basdorf einen Rückstau in Kauf nehmen. Grund dafür war ein Unfall auf der B109, der eine Vollsperrung zur Folge hatte.

Wie die Polizeidirektion Ost mitteilt, kam es gegen 15 Uhr in der Prenzlauer Straße zu dem Zwischenfall. Demnach geriet aus bisher ungeklärter Ursache der 52-jährige Fahrer eines Lexus auf die Gegenspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Jeep, dessen Insassen 35, 33, sieben und drei Jahre alt waren. Ebenfalls involviert war ein nachfolgender Skoda mit einem 36-jährigen Fahrer.

Rettungskräfte brachten alle Insassen der beteiligten Fahrzeuge in verschiedene Krankenhäuser. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten anschließend abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit 30 000 Euro angegeben. Im Einsatz waren Löschzüge aus Basdorf und Schönwalde.

Bei einem weiteren Unfall, der sich am Samstag ereignete, übersah der Fahrer eines Fiat auf dem Parkplatz des Kaufpark Eiche in der Gemeinde Ahrensfelde einen 69-jährigen Rollstuhlfahrer Der Führer des Fiats wollte vor dem Burger King abbiegen und rammte den Rollstuhlfahrer. Der wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.