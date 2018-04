Verdienter Punkt aus Berlin entführt

Edgar Nemschok

Strausberg (MOZ) Fußball-Oberligist FC Strausberg konnte am 26. Spieltag einen weiteren Erfolg der bisher auch gut verlaufenen Saison verbuchen. Beim Tabellendritten Hertha 03 Zehlendorf gelang den Strausbergern ein 1:1 und damit ein wertvoller Punktgewinn.

Beim FC Strausberg herrscht momentan große Zufriedenheit. Die Mannschaft spielt gut, liegt im gesicherten Tabellenmittelfeld der Liga und da passt auch die jüngste Meldung des Vereins: „Die Verträge mit dem Trainer- und Funktionsteam sind verlängert.“ Die Verträge wurden vorzeitig um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2019 verlängert. Für die Strausberger ein wichtiger Schritt, der auch Planungssicherheit verschafft.

Nachdem bereits das Gros der Mannschaft neue Verträge erhalten hatte, setzt der Verein auch auf dem Trainerposten auf Kontinuität. Christof Reimann als Chef-, Daniel Dloniak als Co- und Timo Hampf als Torwarttrainer werden im Verein weiterhin arbeiten. „Auch ihrer Arbeit ist es zu verdanken, dass sich der FC Strausberg im Mittelfeld der Tabelle der Oberliga Nord etablieren konnte“, heißt es von Vereinsseite. Zum wichtigen Baustein und Bindeglied zwischen den Trainern und der Mannschaft gehört Mannschaftsbetreuer Reinhard „Günni“ Günther, der ebenfalls seinem Herzensverein mindestens bis Sommer 2019 die Treue halten wird.

Am Sonntag spielte der FC Strausberg bei Hertha 03 Zehlendorf. „Eine Mannschaft, die uns liegt“, sagt Christof Reimann bei seinem Rückblick auf die Partie auf dem Zehlendorfer Ernst-Reuter-Sportfeld. „Die größeren Probleme haben wir mit Mannschaften, die mehr mit langen Bällen spielen.“ Reimann denkt da sicher noch an die Partie in Wismar zurück. Der FC Strausberg verlor dort mit 1:3.

Der Strausberger Cheftrainer hatte in der Partie gegen Zehlendorf sein System ein wenig umgestellt: „Wir sind vom 5-3-2 wieder auf das 4-4-2 gewechselt.“ Dabei hatte er auch seinem Kapitän Wael Karim, ansonsten Innenverteidigung, eine Rolle im Mittelfeld übertragen. „Das hat gut geklappt“, sagte Reimann, der neben Karim Tino Istvanic und Alexander Sobeck als seine Aktivposten im Spiel hervorhob.

Zur Halbzeit stand es 0:0. Reimann berichtet, dass die Berliner im ersten Durchgang mehr vom Spiel hatten. Höhepunkt war ein Fallrückzieher des Berliners Panajiotis Harito. Doch Strausbergs Torhüter Marvin Jäschke parierte großartig. Einen Dämpfer bekam das Spiel dann nach einer halben Stunde Spielzeit. Strausbergs Mittelstürmer Faton Ademi musste nach einem Zusammenprall mit einer Platzwunde am Kopf ausgewechselt werden. „Er wird uns auch in der kommenden Woche fehlen“, sagte Reimann.

Die zweite Halbzeit entwickelte sich dann aber zu einem richtig guten Oberliga-Spiel. Es ging hin und her und für die 187 zahlenden Zuschauer war es ein Erlebnis, beiden Mannschaften zuzusehen. Die Strausberger hatten große Möglichkeiten durch Karim und Felix Angerhöfer.

Hertha-Trainer Alexander Arsovic wechselte in der 63. Minute. Er brachte für Marc Zellner Niclas Warwel. Ein Glücksgriff aus seiner Sicht, denn Warwel gelang fünf Minuten später der Führungstreffer für die Gastgeber. Jäschke hatte diesmal keine Chance.

Strausberg spielte weiter gut und wurde vier Minuten vor dem Ende der Partie belohnt. Nach einer Ecke war es Wael Karim, der mit unwiderstehlichem Einsatz den Ausgleich erzielte. „Hoch verdient“, war man sich auf beiden Seiten nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Robin Enkelmann auch einig.

Der FC Strausberg hat am kommenden Wochenende ein Heimspiel und trifft dabei auf den Tabellenvorletzten Charlottenburger FC Hertha 06. „Eine nicht ganz leichte Aufgabe für uns. Die Charlottenburger spielen wieder einen ganz anderen Fußball – mit viel Einsatz und dann bestimmt auch mit langen Bällen“, warnt Reimann schon im Vorfeld.