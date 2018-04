Fade Nullnummer des FSV Dynamo

Dirk Liedtke

Eisenhüttenstadt (MOZ) In der Fußball-Landesliga haben sich der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt und der SV Frankonia Wernsdorf torlos 0:0 getrennt. In der Partie vor 42 Zuschauer standen die Gäste sehr kompakt und ließen dadurch selten klare Möglichkeiten für die Hausherren zu. Aber auch die Dynamos standen im Abwehrzentrum sicher, so das sich auch für die Frankonia im ersten Durchgang wenig Torchancen ergaben.

Der Wernsdorfer Torschützenkönig Roland Richter prüfte Sebastian Grummt in der ersten Minute mit einem Schuss aus 16 Metern, auf der anderen Seite verzog Christian Wulff aus aussichtsreicher Position (20.). Im zweiten Durchgang hatte Maik Frühauf in der 47. Minute nach Einwurf von Daniel Friedrich die erste und einzige gute Chance für Dynamo, doch sein Drehschuss aus zwölf Metern strich denkbar knapp am langen Pfosten vorbei. Danach waren die Gastgeber nur noch selten im Wernsdorfer Strafraum anzutreffen und hatten Glück, dass Roland Richter in der 77. Minute alleine auf Grummt zulaufend nicht die Gäste-Führung markierte. Ebenso knapp war es in der 81. Minute, als der Ball nach einem Freistoß aus dem Halbfeld im DynamoTor lag, aber der Treffer wegen einer Abseitsstellung keine Anerkennung fand. Ansonsten war das Spiel von vielen Nicklichkeiten geprägt und Schiedsrichter Riko Grasme hatte alle Hände voll zu tun, die Gemüter auf dem Platz zu beruhigen. Am Ende stand ein torloses Unentschieden in einem Spiel, was keinen Sieger verdient hat.

Trotzdem war Gäste-Trainer Ronny Huppert mit dem Unentschieden nicht unzufrieden: „Nach der klaren Niederlage in Hohenleipisch haben wir uns einiges vorgenommen und die Mannschaft hat sich klar gesteigert. Wichtig war hier bei den Dynamos nicht ins offene Messer zu laufen, das ist uns gut gelungen. Von der Qualität der Chancen her hätten wir hier sogar als Sieger vom Platz gehen müssen, aber als Aufsteiger können wir auch mit dem Punkt sehr gut leben.“ Dynamo-Trainer Dietmar Brauer sah das Auftreten seiner Mannschaft eher kritisch: „Das beste an diesem Spiel ist das Resultat. Mit dieser Art und Weise Fußball zu spielen, lockst du keinen hinter dem Ofen vor, das war ein Grottenkick von uns“, fand Brauer offene Worte.