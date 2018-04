Regenwasser zweigleisig ableiten

Friedhelm Brennecke

Leegebruch (MOZ) Starkregen und Hochwasser sind aktuell zum Glück kein Thema – wenngleich unter den Folgen dieser Ereignisse aus dem vorigen Sommer noch immer viele Einwohner zu leiden haben. In der Leegebrucher Verwaltung sind diese Probleme deshalb noch längst nicht vom Tisch. „Der Pinnower Nordostkanal ist unsere Lebensversicherung“, sagt der amtierende Bürgermeister Martin Rother.

Diese Verbindung zum Oranienburger Kanal muss allerdings ertüchtigt werden, sodass die Wassermassen eines Starkregens sich aus der Muhre nicht mehr in die Gemarkung Leegebruch ergießen, sondern geordnet in den Oranienburger Kanal abfließen können. Das konnten die Fluten nach dem legendären 29. Juni 2017 nicht, weil sich sowohl der Durchlass unter der B 96 als Nadelöhr erwies und auch der Pinnower Nordostkanal erst durch einen Bypass halbwegs flott gemacht werden musste. Dieses Risiko will die Gemeinde künftig ausschalten.

Das Ingenieurbüro Pein, das für Leegebruch auch einen Generalentwässerungsplan erstellt, habe dem Pinnower Nordostkanal oberste Priorität eingeräumt. Rother zufolge seien auch die Gespräche mit der Stadt Hohen Neuendorf, in deren Gemarkung sich dieser Wasserlauf befindet, und mit den dort betroffenen Landeigentümern sowie dem Wasser- und Bodenverband „Schnelle Havel“ positiv verlaufen. Alle hätten ihre Hilfe zugesagt. Unter anderem soll eine Furt, die das Durchfahren für die betroffenen Landwirte ermöglicht, angelegt werden. Zuvor müsse auf dem Areal aber nach Kampfmitteln gesucht werden und alle anstehenden Baumaßnahmen hätten zu berücksichtigen, dass dort zwei Gas-Hauptleitungen verlaufen.

Sollte zudem einmal ein Abpumpen am Pinnower Nordostkanal nötig werden, sei auch dafür Vorsorge getroffen worden, betonte Rother abermals in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter. Ein Standort für Hochleistungspumpen des Technischen Hilfswerks, auf den sich alle Beteiligten geeinigt hätten, könnte im Notfall rasch eingerichtet werden. „Wir wollen einfach Sicherheit haben, dass uns solche verheerenden Überschwemmungen wie im vorigen Jahr künftig erspart bleiben“, sagte Rother.

Wie bereits berichtet, wird in diesem Jahr auch der Durchlass Eichenallee komplett erneuert, um eine bessere Regenentwässerung über den Hauptgraben für den nordwestlichen Teil der Gemeinde und für die Birkenallee zu gewährleisten.

Auch der HGBV hat sich kürzlich in einer öffentlichen Veranstaltung, zu der auch Rechtsanwalt Karsten Sommer eingeladen war, mit dem Thema Entwässerung befasst. Dabei wurde von Teilnehmern mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass in dem Zusammenhang auch die Durchlässe unter der Autobahn, in die die Muhre und der Hauptgraben münden, erneuert oder vergrößert werden müssten. Die vom Ingenieurbüro Pein vertretene Auffassung, dass nach dem Planfeststellungsbeschluss zum bevorstehenden Ausbau des nördlichen Berliner Autobahnrings längst alle Messen gesungen seien, bestätigte Sommer nicht.

Der Berliner Fachanwalt für Verwaltungsrecht hält es selbst nach Vorliegen der Planfeststellung durchaus für möglich, die Durchlässe unter der Autobahn noch zu vergrößern. Dazu müsste die Gemeinde allerdings einen förmlichen Antrag an die Planfeststellungsbehörde, also das Landesamt für Bauen und Verkehr, stellen. Dem Antrag seien detaillierte Berechnungsgrundlagen über die dort anfallenden Regenwassermengen beizufügen. Sommer verwies als Rechtsgrundlage auf den Paragrafen 75 des Verwaltungsverfahrensgesetzes.

Martin Rother bestätigte auf eine Bürgeranfrage in der Gemeindevertretersitzung, dass das Vorhaben „Pinnower Nordostkanal“ oberste Priorität habe, weil damit erhebliche Wassermengen der Muhre abgeleitet werden könnten, die dann am Durchlass an der Autobahn gar nicht mehr ankämen. „Aber auch den Durchlass an der Autobahn werden wir nicht aus den Augen verlieren“, so Rother.