Frauke Adesiyan

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Messe und Veranstaltungs GmbH hat einen neuen Pressesprecher. Wie die städtische GmbH am Freitag mitteilte, ist Rod Schmid neuer Leiter Marketing, Kommunikation und Vertrieb der MuV und in dieser Funktion auch ihr Sprecher. Zum Antritt sagte der 41-jährige Familienvater, dass die Gesellschaft mit ihrem Angebot wertvolle Dienste für Frankfurter und Besucher leiste. „Jetzt geht es darum, dass wir das Angebot noch zeitgemäßer und nutzerfreundlicher präsentieren und in einen echten Dialog mit unseren Besuchern eintreten“, schaut Schmid voraus.

Er bringt dafür einige Erfahrung in der Digital-Kommunikation mit. So hat der Neuenhagener das Internet-Portal livekritik.de mitgegründet, auf dem Kulturvermarktung mit Veranstaltungskritik gekoppelt wird. Für diese Idee wurde Schmid als Kultur- und Kreativpilot ausgezeichnet. Studiert hat Schmid Philosophie, Publizistik und Psychologie. Zuletzt baute er den Bereich Kommunikation einer Arbeitnehmerorganisation auf.(yan)