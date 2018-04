Uckermärkischer Kunstpreis geht in dritte Runde

Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Der Uckermärkische Kunstpreis geht in seine dritte Runde. Noch in diesem Jahr gibt es für Künstlerinnen und Künstler der Region die Chance, mit einem ihrer Werke daran teilzunehmen. Der 3. Uckermärkische Kunstpreis der Sparkasse Uckermark ist wiederum mit einem Preisgeld in Höhe von 2500 Euro dotiert. Und zwar in zwei Kategorien. Damit wird ein lukrativer Anreiz geschaffen. Gleichermaßen finden Künstler eine Bühne, um auf sich und ihr Schaffen aufmerksam zu machen.

Die Sparkasse Uckermark und das Dominikanerkloster Prenzlau wollen die 2014 begonnene Tradition aufgrund der positiven Resonanz weiterführen und arbeiten dabei eng zusammen.

In den Kategorien „Malerei/Grafik“ sowie „Plastik“ können sich Künstler, die im Landkreis Uckermark leben oder hier künstlerisch tätig sind, noch bis zum 18. Mai 2018 bewerben. Wichtiges Kriterium: Die Werke müssen auch in den künftigen Ausstellungsräumen zeigbar sein. Daher gibt es Einschränkungen bei Größe und Gewicht.

Zusätzlich zum Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Uckermark, Wolfgang Janitschke, Stephan Diller vom Dominikanerkloster Prenzlau und Brigitte Faber-Schmidt von der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte entscheiden die beiden Sieger des Uckermärkischen Kunstpreises 2016, Gabriele Künne und Christian Breßler, über die Preisvergabe. Eine Jury trifft dabei eine Vorauswahl aus allen eingereichten Arbeiten. Ein Teil von ihnen gelangt in die Ausstellung, darunter die Gewinnerwerke. Die Preisvergabe ist am 27. September.

Der Preis soll nicht nur eine finanzielle Würdigung der Leistung der Künstler darstellen. Vor allem soll er die künstlerische Vielfalt der Uckermark in den öffentlichen Fokus stellen.

In der darauffolgenden Wanderausstellung werden ausgewählte Werke an bekannten Standorten präsentiert. Vorgesehen sind die Räume im Multikulturellen Centrum in Templin, in der Franziskanerklosterkirche in Angermünde und im Kloster in Chorin.

Nähere Informationen sind in der Ausschreibung sowie den Vergabeleitlinien enthalten, die auf den Internetseiten der Sparkasse Uckermark unter www.spk-uckermark.de und des Dominikanerklosters Prenzlau unter www.dominikanerklosterprenzlau.de veröffentlicht wurden.