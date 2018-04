Von Katar nach Brunow

Heike Jänicke

Brunow (MOZ) Sie währt seit 22 Jahren – die Freundschaft zwischen Jessica Möwisch aus Brunow und Jennifer Jenson aus Katar. Jetzt haben sie sich wiedergesehen. Für eine Woche. Sie waren in Berlin, suchten im Schnee Ostereier, spielten Fußball und absolvierten das Turmdiplom.

Wer es nicht weiß, der könnte meinen, sie sind eine Familie. Als solche sitzen sie zusammen am langen Frühstückstisch auf der überdachten Terrasse des Eigenheims von Heiko und Marina Liebig, die Eltern von Jessica Möwisch. Nur Kiva und Edgar lümmeln sich auf der Couch. Sie sind abgetaucht, in die Welt ihrer Bücher, die sie vor der Nase haben. Auf dem Tagesplan steht: Bowlen in Eberswalde, später Fußballtraining. Wie jeden Freitag. Doch an diesem sind noch Jennifer Jenson und ihre Kinder Mandalay und Kiva dabei.

Vor 22 Jahren haben sich Jessica und Jennifer kennengelernt. Die Brunowerin weilte damals über ein Schüleraustauschprogramm in Amerika. Im Gegenzug lebte Jennifer für ein Jahr lang bei Familie Liebig in Brunow. Seither sind sie unzertrennlich. Auch wenn sie sich mal mehrere Jahre nicht sehen können. Die Verbundenheit im Herzen bleibt. Inzwischen sind beide längst erwachsen, verheiratet und Mütter von je zwei Kindern, die das gleiche Alter haben: Edgar und Kiva zehn, Mandalay und Gustav sieben Jahre. Und sie sind sich, wie Jessica Möwisch findet, sehr ähnlich, sowohl die Kleinen als auch die Großen.

Seit Karfreitag sind die Tage lang und die Nächte kurz. Denn wenn man sich ein paar Jahre nicht gesehen hat, dann gibt es viel zu erzählen. Jennifer zum Beispiel, lebte, als sie das letzte Mal in Brunow zu Besuch war, in Shanghai. Seit vier Jahren aber ist sie im Nahen Osten, in Katar zuhause. Dort unterrichtet die 39-Jährige Englisch, an einer Schule mit 1050 Schülern. Im August wird sie ihre Koffer erneut packen und mit ihrer Familie nach Singapur ziehen. Der Kinder wegen. „Die sprechen fließend Chinesisch. In Katar können sie aber momentan nur Französisch sprechen. Und es wäre sehr schade, wenn sie diese schwierige Sprache wieder verlernen würden“, erklärt Jennifer den Grund für den erneuten Umzug und findet in der Runde Verständnis dafür. Chinesisch werde in Zukunft eine wichtige Sprache sein, meint Heiko Liebig. „Als wir von dem Umzug nach Singapur erfahren haben, haben wir uns gleich schlau gemacht nach Flügen und Unterkünften“, erzählt Christian Möwisch, der Ehemann von Jessica. Schließlich wollen sie sich bald wiedersehen. Doch das ist nicht so einfach. „Wegen der Schule können wir nur in den Ferien verreisen. Und das ist echt teuer“, sagt Christian. Doch irgendwie werde es schon klappen, sind sich alle einig.

Zusammen haben sie in den vergangenen Tagen schon viel erlebt: Ostereier-Trudeln und -suchen im Schnee, was für die Kinder ein Riesenspaß war, Osterfeuer, Fahrradtour, Berlin-Trip mit Besuch des „Alex“, Brandenburger Tor, des Doms und des Schlosses. „Am Sonnabend geht es noch zum Oldtimermarkt nach Heckelberg. Vielleicht noch nach Bad Freienwalde, zur Suche nach dem Goldenen Ei“, erzählen sie.

Und in der Tat sind Marina Liebig, Jessica, ihre Freundin Jennifer sowie ihre Kinder Kiva, Edgar, Mandalay und Gustav am Sonnabendvormittag auf dem zwölf Kilometer langen Turmwanderweg der Kurstadt unterwegs. In der Hoffnung, das vom Tourismuschef Andreas Hensel versteckte Ei im Wert von 500 Euro zu finden. Doch statt des Hauptgewinns des diesjährigen Anwanderns dürfen sie sich am Ende über das Bad Freienwalder Turmdiplom freuen. Etwas, was in Katar ganz sicher für Aufmerksamkeit sorgen wird.