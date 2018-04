Kita-Erweiterung im Gespräch

Tatjana Littig

Glienicke (MOZ) 28 Kinder im Alter von null bis sechs Jahren besuchen die Kita Rappelkiste in Glienicke. Damit sind alle Plätze vergeben – bis Sommer 2020. In der Verwaltung wird derzeit an einem Konzept gefeilt, um in Zukunft Platz für bis zu 40 Kinder zu schaffen, denn der Bedarf ist da.

Ende vergangenen Jahres haben die sechs Erzieherinnen der Kita Rappelkiste einen Brandbrief an Olaf Klempert, Bürgermeister der Gemeinde Rietz-Neuendorf, verfasst. Wir brauchen mehr Platz für die pädagogische Arbeit in unserer Einrichtung, lautete die Botschaft der Frauen. In der Verwaltung überlegte man sich daraufhin, wie man in Glienicke Abhilfe schaffen kann. Ein erster Konzeptentwurf liegt nun vor, auch wenn Olaf Klempert Details zurückhält. Denn zuerst sollen die Gemeindevertreter umfassend darüber informiert werden und dann entscheiden, ob und wie das Vorhaben Kita-Erweiterung in Glienicke umgesetzt werden soll.

Laut Entwurf soll ein Anbau entstehen, der die bereits bestehenden beiden Nebengebäude auf dem Innenhof der Kita, die derzeit als Lagerräume genutzt werden, mit einbezieht. „Das bedeutet, dass wir nicht völlig von Neuem bauen müssten“, betont der Bürgermeister. In den Gebäuden wäre genug Platz für zwei neue Gruppenräume, die zum Beispiel über einen gläsernen Gang mit dem Haupthaus verbunden wären. „Es würde ein Komplex mit einem neuem Haupteingang entstehen“, erklärt Olaf Klempert.

Statt 28 Kindern könnten in Zukunft bis zu 40 Kinder in der Einrichtung in Glienicke betreut werden. Der Bedarf ist da – darin sind sich Bürgermeister und Kita-Leiterin Kathleen Schmidt einig. 15 Kinder, die derzeit die Kita besuchen, sind jünger als drei Jahre, 13 sind zwischen drei und sechs Jahren alt. Bis Sommer 2020 sind alle Plätze in Glienicke vergeben. In diesem Jahr wechseln vier Kinder an die Grundschule, dafür kommen vier neue in die Kita Rappelkiste. Im kommenden Jahr sind es jeweils drei. „Auch Schwangerschaften müssen langfristig geplant werden“, sagt Kathleen Schmidt zynisch und wird dann wieder ernst: Mehr Räume würden mehr Rückzugsmöglichkeiten für die Erzieherinnen bedeuten, um kleinteilige Angebote zu machen wie beispielsweise Yoga oder Musik und Tanz. Derzeit stehen den Frauen für ihre Arbeit drei Gruppenräume zur Verfügung. Logistik spiele eine große Rolle im Alltag – insbesondere bei Kälte und schlechtem Wetter, so die Kita-Leiterin.

Über den Konzeptentwurf aus der Verwaltung hat der Ortsbeirat von Glienicke auf der jüngsten Sitzung informiert. Zuvor fanden zwei Ortsbegehungen mit Mitarbeitern aus der Verwaltung statt. Eine Wohnung über der Kita für die Erweiterung zu nutzen, wurde aus baurechtlichen Gründen abgelehnt. Ein Anbau, wie er der Verwaltung nun vorschwebt, würde laut Olaf Klempert „mehrere Hunderttausend Euro“ kosten. Stemmen lassen ließe sich das nur mit Fördermitteln. Die Realisierung hält der Bürgermeister – Zustimmung der Gemeindevertreter vorausgesetzt – in 2019 für möglich. Sollte die Nachfrage nach Kita-Plätzen in den nächsten zehn Jahren schwinden, hat er auch schon eine Idee für die Nachnutzung: Vielleicht eine Seniorentageseinrichtung?