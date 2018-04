Woidke inthronisiert sich selbst

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die Landtagswahlen 2019 schienen bislang noch in weiter Ferne zu liegen. Mit seiner Kandidatur und Eckwerten für das Wahlprogramm setzt SPD-Chef Dietmar Woidke die anderen Parteien unter Zugzwang – oder ging es um ein Signal in die eigenen Reihen?

Der Termin kam überraschend. Ende letzter Woche rief die SPD die Presse kurzfristig für Montag ins Regine-Hildebrandt-Haus nach Potsdam. In der Partei hatte es in den letzten Tagen gegrummelt. CDU und Linke redeten darüber, ob sie eventuell im Herbst 2019 über eine Regierungsbildung miteinander reden sollen. Die Landratswahlen in sechs Kreisen machen den Sozialdemokraten zu schaffen. Schließlich droht der Regierungspartei dabei die Macht im Landkreistag zu entgleiten, wenn sie nicht ihre drei Kandidaten im Norden durchbringt. Unzufriedenheit war allenthalben in der märkischen SPD zu vernehmen.

Und dann trat ein gut gelaunter SPD-Chef vor die Presse und verkündete ein Sechs-Punkte-Papier. Das hatte der Vorstand schon im März auf einer Klausur beraten. Aber jetzt wurde es als Woidkes Agenda verkauft. Das Ziel: Die SPD soll Brandenburg auch in den kommenden 20ern regieren.

Woidke formulierte es so: „Es kommt darauf an, Kurs zu halten“, keine Experimente, die dem Land Schaden zufügen. Die SPD habe die wirtschaftliche Kompetenz. „Der Erfolg gibt uns recht“, sagte Woidke und fügte hinzu: „Ich trage die Hauptverantwortung.“

Auf die Frage, ob er wieder als Spitzenkandiat antreten will, reagierte der Lausitzer erstaunt. Das habe er nicht erwähnt, da es für ihn außer Frage stehe. Eine für die brandenburgische SPD, bei der die Chefs vor Nominierungen immer eine demonstrative Demut vor den Gremien der Partei an den Tag legten, ungewöhnliche Form der Selbstinthronisierung.

Zu seinen Eckwerten gehört ein mittelfristiger Mindestlohn von zwölf Euro, der sicherstelle, dass man damit nicht in der Altersarmut lande, so Woidke. Ob das über den Bund erfolgen soll oder das Land mittels Vergabegesetz für öffentliche Aufträge den Vorreiter spielt, ließ der Ministerpräsident offen.

Auch die Hartz-IV-Gesetze sollen auf den Prüfstand. Hier blieb er vorsichtig und sprach sich dafür aus, sich erst einmal parteiintern auf Vorschläge zu einigen. Um die von der Bertelsmann-Stiftung empfohlenen idealen Betreuungsschlüssel von 1 zu 3 in der Krippe und 1 zu 8 (jetzt 1 zu 5 und 1 zu 11,5) zu erreichen und die Kitas komplett beitragsfrei zu machen, will Woidke im nächsten Jahrzehnt eine Milliarde Landesausgaben pro Jahr ausgeben – mehr als das Doppelt des jetzigen Etats.