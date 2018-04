Pizza und Motorräder als Favoriten gegen den Brexit

Hajo Zenker

Berlin (MOZ) Berliner und Brandenburger Firmen schauen bang auf den Brexit. Aber die Hoffnung will niemand aufgeben.

„Wir brauchen Handel und Wandel mit Großbritannien.“ Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) mag sich gar nicht vorstellen, dass die von der Brüsseler Studie genannten Prozentzahlen an Wirtschaftskraft, die durch den Brexit gefährdet sind, tatsächlich wegfallen. Über das Schicksal einzelner Unternehmen will er auf der Außenwirtschaftskonferenz Berlin-Brandenburg am Montag schon gar nicht spekulieren.

Lieber beschwört der Minister die Segnungen freien Handels, durchaus mit Beispielnamen. „Firmen wie Rolls-Royce oder die PCK Raffinerie in Schwedt tragen wesentlich zu Wachstum, Wohlstand und Beschäftigung im Land bei.“ Rolls-Royce ist ein britisches Unternehmer, PCK mehrheitlich russisch. Beides also Beispiele für schwieriger gewordene Wirtschaftsbeziehungen.

Für Brandenburg kommen die Beschränkungen des Welthandels zur Unzeit. Das Wirtschaftswachstum lag 2017 mit 1,4 Prozent deutlich unter dem Bundesschnitt von 2,2 Prozent und unter dem Plus von Berlin von 3,1 Prozent sowieso. Und damit blieb die Mark das dritte Jahr in Folge hinter der gesamtdeutschen Entwicklung zurück.

Berlin dagegen ist vier Jahre hintereinander besser als der Bundesschnitt. Aber auch Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) sagt: „Der Brexit ist eine schlechte Nachricht für unsere Stadt und für unser ganzes Land.“ Unternehmen müssten ihren Blick anderswohin richten.

Auch Albrecht Gerber betont, dass es durchaus noch interessante Länder gebe, die heimische Unternehmen in den Blick nehmen sollten. Wie das aussehen kann, fragen sich derzeit viele Firmen der Region. Laut der Industrie- und Handelskammer (IHK) Cottbus sind etwa in Südbrandenburg 80 IHK-Unternehmen vom bevorstehenden Brexit betroffen, das Gros aus dem produzierenden Gewerbe. Diese hofften noch immer auf einen möglichst weichen, verträglichen Brexit.

Sollte es aber zu einem harten Brexit kommen und mit Großbritannien als Drittland umgegangen werden müssen, teilt der IHK-Geschäftsbereich International mit, komme auf die Unternehmen, die bisher noch keine Erfahrungen im Handel mit Staaten außerhalb der EU hätten, natürlich viel Neues zu bezüglich Themen wie Ursprungsregeln, Mitarbeiterentsendung, Lkw-Wartezeiten und ähnlichem.

Und trotzdem: Von Panikmache will die Wirtschaft der Region nichts wissen. So verweist Valentina Knezevic, Brexit-Expertin der Berliner IHK, darauf, dass zwar im vergangenen Jahr Berliner Unternehmen Waren für rund 640 Millionen Euro auf der Insel verkauft hätten, dies stelle aber nur sechs Prozent der Gesamtausfuhren dar. Übrigens: Besonders in Großbritannien gefragt waren Pizza, Süßwaren, Motorräder und Schienenfahrzeuge. Und auch nach dem EU-Austritt werde es Handel geben. Berliner Unternehmen seien Schwierigkeiten gewohnt, etwa auf Märkten wie Russland oder Iran. Die Höhe der Handelshürden werde mitentscheiden, wie stark der Export leiden werde.

Das sieht Ulrich Hoppe, Geschäftsführer der Außenhandelskammer Vereinigtes Königreich, ganz genauso. „Berliner und Brandenburger Firmen sollten sich auch in Zukunft den britischen Markt weiter anschauen. Er bleibt interessant, auch wenn einiges schwieriger wird.“ Und so zieht denn auch Senatorin Pop ein eher versöhnliches Fazit: Die Berliner Wirtschaft werde ihr Büro an der Themse behalten. „Wir haben noch einen Koffer in London.“