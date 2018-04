Das Abfall-Wunder der Uckermark

Oliver Schwers

Pinnow (MOZ) Eine auf rund sechs Hektar verteilte Riesen-Altlast unter freiem Himmel soll jetzt verschwinden. Der nach einem Brand weit verteilte Abfallberg einer insolventen Recyclingfirma wird von der Uckermärkischen Dienstleistungsgesellschaft beräumt. Ohne höhere Müllgebühren.

Umweltminister Jörg Vogelsänger wollte sich das Recyclingwunder persönlich ansehen: Die Uckermark beseitigt auf eigene Verantwortung die Hinterlassenschaften eines früher vom Land genehmigtes Abfallbetriebes. Kosten fallen quasi nicht an. Normalerweise verursacht die Entsorgung solcher illegalen Abfallhaufen Millionen Euro. Doch weil die Altlastenfläche gleich neben der kreiseigenen Abfalldeponie Pinnow liegt, hat die Uckermärkische Dienstleistungsgesellschaft (UDG) das gesamte Gelände als Erweiterungsgebiet übernommen. So schlägt der Landkreis zwei Fliegen mit einer Klappe: Einerseits verschwindet der hässliche Müllhaufen, andererseits bleibt Pinnow offen. Die hiesige Industrie hat eine Entsorgungssicherheit ihrer Gewerbeabfälle bis 2040.

„Die Uckermark ist ein Vorreiter bei der Beseitigung solcher illelager Abfalllager“, sagt Jörg Vogelsänger. Bei einer Rundfahrt im Transporter erklimmt er persönlich den Berg der alten rekultivierten Deponie, um auf die Erweiterungsflächen zu schauen. Normalerweise wäre hier das Land in der Verantwortung gewesen, weil es einst die Genehmigung für die Recyclingbetriebe erteilt hatte. Insgesamt sechs solcher Altlasten befanden sich im Landkreis, einige wie Friedrichsthal oder Groß Dölln sind bereits beräumt.

Bevor der einst aus allen Teilen Deutschlands nach Pinnow angelieferte Bau- und Hausmüll verschwindet, muss er mechanisch aufbereitet werden. Einige Bestandteile dürfen auf die neue Deponie, andere Dinge wandern zu anderen Standorten in Brandenburg. Die Refinanzierung erfolgt über die später auf der neuen Halde angelieferten Industrieabfälle. Vor allem Kesselasche, Filterstäube und auch gebundener Asbest landen in Pinnow, werden nach allen Seiten verpackt, verdichtet, abgesichert und oben mit einem Gründeckel versehen. Regenwasser läuft gezielt ab, kann also nicht eindringen. Gase werden aufgefangen. Alles sieht aus wie in einem Tagebau, nicht wie auf einer Deponie. Dabei liefern Laster bis zu 50 000 Tonnen Abfall jährlich hier an. Beteiligt sind rund 40 Unternehmen aus Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Geholfen beim Planfeststellungsverfahren für die Pinnower Deponie hat das Landesumweltamt, gewissermaßen als Gegenleistung für die entsorgte Altlast. Die UDG zeigt hier jetzt einen Musterstandort für ganz Brandenburg und hat den gesamten Betrieb inklusive aller Betriebsteile mit einem Umwelt-Zertifikat besiegeln lassen. Eco Management and Audit Scheme“ gilt als eines der anspruchsvollsten Zertifikate weltweit. Registrierstelle ist die IHK Ostbrandenburg. Deren Präsident Carsten Christ wollte sich ebenfalls das Abfallwunder von Pinnow anschauen. „Wenn Abfall aus den Augen ist, ist er meist auch aus dem Sinn“, so Christ. Hier aber würden gesellschaftliche Verantwortung, Umweltschutz und Altlastensanierung kombiniert.

Für die UDG ist die Zertifizierung, die ebenso bei Leipa in Schwedt eingeführt wurde, nicht nur Aushängeschild, sondern pure Nabelschau. Nachhaltiges Wirtschaften mit Abfall schließt eine auf Euro-6-Norm umgerüstete Fahrzeugflotte ein, sparsamen Kraftstoffverbrauch, umweltbewusstes Handeln. Das wird Jahr für Jahr geprüft.

Vom alten Müllberg geht der Blick weit in die grüne Uckermark. Der Hügel fällt nicht auf. Er gehört inzwischen zur Landschaft.