Start-up statt Schaukelstuhl

Julia Lehmann

(MOZ) Mit dem Ruhestand in den Schaukelstuhl? Nichts für die Herdens. Das Unternehmerehepaar hat sich in seiner Wahlheimat Eberswalde noch einmal ganz neu erfunden und vor zwei Jahren einen Wohnmobil-Verleih gegründet. Gern würden sie sich mit anderen dazu verknüpfen.

40 Jahre lang hat Carl-Friedrich Herden Land- und Pflegemaschinen vertrieben. Seine Arbeit führte den 65-Jährigen in viele Teil der Erde. Nach Amerika, Südostasien, Australien. Seine Frau Rahel lernte er auf einer seiner Reisen am Flughafen in Chicago kennen. Die 63-Jährige war viele Jahre im mittleren Justizdienst tätig, später gab sie an der Volkshochschule Malkurse, leitete eine Galerie in Essen. Zuletzt lebten beide in Düsseldorf und Berlin. Doch beide führten schon immer eher ein Nomadenleben. Carl-Friedrich Herden kommt aus einer Unternehmerfamilie, wie er sagt. Vielleicht wurde ihm dieses unstete Leben mit in die Wiege gelegt.

In Eberswalde gründeten die Herdens vor zwei Jahren ihr Start-up WoMoRent, ein Wohnmobilverleih. Die Idee wuchs aus der eigenen Reiselust heraus. Die bevorzugte Unterkunft der beiden: das Wohnmobil. Zunächst kauften sich Carl-Friedrich und Rahel Herden ein eigenes, mit dem sie vorzugsweise in den Wintermonaten unterwegs sind. Im Sommer aber stand es herum. „In den warmen Monaten ist es hier viel zu schön, um wegzufahren“, sagt Rahel Herden. Da kam ihnen die Idee, das Wohnmobil für diese Zeit zu vermieten. Aus einem sind inzwischen vier rollende Unterkünfte geworden. Sie stehen in einem Garagenkomplex am Stadtrand.

Gebucht wird telefonisch oder über die Internetseite von WoMoRent, auf der das Unternehmerpaar deutschland- und sogar europaweit Stellplätze zusammengetragen hat. An Restaurants, auf Campingplätzen, an Weingütern, an Golfplätzen und und und. Ihren Kunden bei kurzfristigen Fragen oder Problemen weiterzuhelfen, versteht sich für die beiden von selbst. Service sei das, was sie von anderen Verleihern unterscheide, sagt Rahel Herden. Auf ihrer Homepage führen sie außerdem einen Reiseblog, geben Tipps und Tricks.

Das alles tun sie meist von ihrer modernen Wohnung in der Eberswalder Innenstadt aus. Beide haben Kinder aus früheren Ehen, die längst aus dem Haus sind und zum Teil im Ausland leben. Zuletzt lebten beide in Düsseldorf. Als eine Tochter nach Berlin zog, fiel ihre Wahl auf Eberswalde. Die Großstadt war den Herdens nichts mehr. Beruflich einen neuen Weg einzuschlagen, habe sich erst danach ergeben. „Wir sind beide Ja-Sager“, sagt Carl-Friedrich Herden. Er deutet damit die gemeinsame Lebenseinstellung an.

Nach dem beruflichen Ausstieg nicht in ein Loch zu fallen, dem wollten sie vorbeugen. „Man muss sich auch im Alter nicht in den Schaukelstuhl setzen“, sagt Rahel Herden. „Dann wird man nämlich ganz schnell alt.“ Beide zählen zu den Lebemenschen, deren Geschichte immer von Abwechslung geprägt ist. Von heute auf morgen einen völlig neuen Lebensstil an den Tag legen, scheint da undenkbar.

Doch auch als erfahrene Unternehmer steht man bei einem Neustart vor gewissen Herausforderungen. Beruflich noch einmal durchzustarten, erfordert Kapital. Die Herdens haben im Ausland in ein anderes Rentenmodell eingezahlt, als es in Deutschland üblich ist. Und auch sie sind auf einen Bankkredit angewiesen. Wie Finanzierung und Wachstum gelingen kann, dafür könnte der Austausch mit anderen Unternehmern interessant sein. Die Herdens würden sich gern ein Netzwerk in der Region für Unternehmer ihres Alters erarbeiten, um aus einem Pool von Erfahrungen schöpfen zu können und die eigenen zu teilen. Eine spezielle Beratung für Start-up-Gründer 50 plus gebe es in Eberswalde gerade nicht, sagt Stadtsprecherin Nancy Kersten auf Anfrage. „Jeder kann seine Fragen jederzeit an unser Wirtschaftsamt richten“, sagt sie. Auch die Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg unterscheidet nicht zwischen Gründern verschiedener Altersgruppen.

Dabei könnte gezielte Hilfestellung andere ermutigen, noch einmal durchzustarten. Menschen, die schon eine lange berufliche Vergangenheit haben, würden über Know-how verfügen, das sonst ungenutzt bliebe, findet Carl-Friedrich Herden. Das Ehepaar sieht seine berufliche Arbeit eher in einem größeren Zusammenhang. Sie sagen, Initiativen wie die ihre können fruchtbringend in einer kleinen Stadt wie Eberswalde sein. Kleine Projekte können eine Initialzündung für andere sein und die Stadt zu einer wirtschaftlich soliden Umgebung formen. Wo sich Wirtschaft ansiedelt, da folgen schnell andere. Dabei spiele die naturnahe Umgebung mit dem Kanal als Bonbon eine entscheidende Rolle. Carl-Friedrich Herden meint ein ungeheures Potenzial darin zu erkennen. Der Tourismus spiele in der Diskussion um den Finowkanal nach seiner Ansicht weniger eine Rolle. Was es braucht, seien Visionen.