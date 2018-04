Fledermäuse für Sondersitzung verantwortlich

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die Beeskower Stadtverordneten kommen heute um 20 Uhr zu einer Sondersitzung zusammen. Anlass sind Änderungen am geplanten Baugebiet „Südwald“. In dem bisherigen Plangebiet befinden sich drei Wochenstuben seltener Fledermausarten. Deshalb hat das Kreisumweltamt die Pläne zurückgewiesen. Von der Stadt vorgeschlagene Ausgleichsmaßnahmen würden nur akzeptiert, wenn der Nachweis geführt werden könne, dass diese von den Tieren auch angenommen werden. Dieses Vorgehen, so die Stadt, würde das Vorhaben über Jahre verzögern.

Die Verwaltung hat deshalb das Plangebiet in südliche Richtung verschoben und den Zuschnitt verändert. Die Fledermausgebiete sind nicht mehr Bestandteil des Bebauungsplans. Allerdings müssen die Änderungen im Flächennutzungsplan neu ausgelegt werden. Darüber sollen die Stadtverordneten heute entscheiden.

Zuvor tagen ab 18 Uhr die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses. Sie wollen unter anderem die Friedhofskonzeption der Stadt erörtern und über die Nutzung des ehemaligen Bahnhofsgebäudes beraten. Außerdem steht die Haushaltssatzung für 2018 auf der Tagesordnung des öffentlichen Sitzungsteils. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wird Ralf Becker über die Entwicklung im Spreepark informieren. (gar)