Diskussion um künftigen Veranstaltungsort

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Während die Karnevalisten der Freienwalder-Karnevals-Gesellschaft (FKG) die Veranstaltungen der zurückliegenden Saison noch komplett im Kurtheater planen konnten, wird das für die neue Session schwieriger werden. Vor allem weil noch ungewiss ist, wann und in welchem Umfang das Haus mit dem größten Veranstaltungssaal der Stadt ausgebaut wird. Während der Jahreshauptversammlung der FKG am Sonnabend im Schülerklub der Kretschmann-Oberschule war das eines der Themen, die diskutiert wurden.

Bad Freienwaldes Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU), Ehrenminister der FKG, versuchte den Karnevalisten, noch ehe Axel Zernicke die Frage nach dem Ausbaubeginn stellen konnte, einen Ausblick zu geben. Bekanntlich will die Stadt als Eigentümerin das Kurtheater im großen Umfang ausbauen und hofft dafür auf Fördermittel von der Investitionslandesbank. Doch die sind noch nicht sicher. Sollte es aber tatsächlich zur großen Ausbauvariante kommen, dann müsste die Stadt eine neue Baugenehmigung beantragen, erklärte Ralf Lehmann. „Und Sie wissen, wie lange das dauert. Dann werden wir mit Sicherheit nicht im November beginnen können“, betonte er. Dann stelle sich der FKG die Frage, ob der Schülerklub eine Alternative wäre oder ob sie weiterhin den Saal des Kurtheaters nutzen will. Der sei dann aber ohne Möbel. Präsident Mario Licks erklärte, dass sich der Vorstand dazu verständigen wird. „Praktischer für uns ist natürlich das Kurtheater. Im Schülerklub ist der Aufwand viel größer“, so Mario Licks.

Christopher Kühn vom Männerballett sprach ein weiteres, ebenfalls bereits im Vorstand diskutiertes, Thema an: die Konzentration der Februar-Veranstaltungen an einem Wochenende. „Wäre es nicht machbar, die Veranstaltungen zu teilen“, wollte er wissen. Das sei schwierig, argumentierte Mario Licks, „weil wir viele Schichtarbeiter haben und die auswärts arbeiten.“ Bisher sei der Vorstand noch zu keinem Ergebnis gekommen.

Vorzeigbares hatte an diesem Abend jedoch ein Teil der Mitglieder – unter anderem Angela Neustock, Lea Barz, Vanessa Wienrich und Jan Zernicke. Sie erhielten für ihre zehnjährige Mitgliedschaft im Verein die Ehrennadel der FKG.(hei)