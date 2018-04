R2D2 fürs Wohnzimmer

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) Christian Funk ist als Organisator des Drachenfestes bekannt. Er betreibt aber auch einen Onlineshop für Metallbausätze, mit denen sich regnerische Sonntagnachmittage besser vertreiben lassen, als mit Drachensteigen.

Neue Trends im Internet aufzuspüren und davon zu profitieren, ist kein einfaches Geschäft. Schließlich weiß keiner genau, was morgen angesagt ist. Christian Funk ist dies gelungen. Seitdem gibt es den Eiffelturm oder auch den Roboter R2D2 aus den Star Wars Filmen direkt aus Frankfurt geliefert.

Eigentlich ist Christian Funk der Frankfurter Drachenmann. Seit Jahren veranstaltet er das Drachenfest und verkauft die passenden Flieger dazu. „Das Drachengeschäft ist aber schwerer geworden“, sagt er. Es fehle auch hier der Nachwuchs. „Offenbar gehen Kinder und Jugendlich nicht mehr so oft raus“, meint er. Also ist er immer auf der Suche nach neuen Geschäftsideen. Vor über drei Jahren hörte er erstmals von Metal Earth und sicherte sich die deutschen Domainrechte an diesem Namen. Schließlich ist das etwas, was man nicht draußen, sondern im Wohnzimmer machen kann.

Dahinter stecken feine hochwertige Metallbausätze, die aber nichts mit einem Metallbaukasten zu tun haben. Vielmehr sind die Teile für die filigranen Modelle auf hauchdünne Platinen gelasert. Die werden dann vorsichtig ausgebrochen, bei Bedarf geknickt und gebogen und zusammengesteckt. Heraus kommen detailgenaue Nachbauten der Originale. „Das ist aber eher etwas für Feinmotoriker“, so Christian Funk.

Deutschlandweit und jetzt auch in Österreich und der Schweiz gibt es aber viele Fans. „In München lebt offenbar eine chinesische Familie, die ganz verrückt danach ist“, sagt er schmunzelnd. Etwa 2000 Pakete verschickt er pro Jahr. Erst lief der Shop nicht besonders gut, schaut er zurück. Vor zwei Jahren, kurz vor Weihnachten, ging es aber auf einmal los. Seitdem muss er seinen Tagesablauf anpassen. Zweimal am Tag werden die Pakete vorbereitet.

Ursprünglich kommen der Trend und die Teile aus den USA. Es gibt Schiffe, Flugzeuge, Lokomotiven mit Anhänger und so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann. „Um die schwierigen Modelle zusammenzubauen, braucht man schon mehrere Stunden konzentrierte Arbeit“, erklärt er. Einige hat auch Christian Funk selbst zusammengesetzt. Der Roboter R2D2 hat neun Stunden gedauert. Zwar werden auch bei der ganz großen Shopkonkurrenz solche Bausätze verkauft, der Internetladen aus Frankfurt hat aber auch Modelle, die es nur hier gibt.

„So einen Shop zum Laufen zu bekommen, ist nicht ganz einfach“, so Christian Funk, „wenn man nicht riesige Summen für Werbung zur Verfügung hat. Hier ist klar der Vorteil, dass der Shop so heißt wie der Bausatz“, erklärt er. Damit kommt man nicht um ihn herum, wenn man die Suche im Internet zu diesem Thema bemüht – und Metal Earth wird immer beliebter. Er hofft, dass der Trend noch eine Weile anhält. Natürlich werde er auch den Drachen treu bleiben. Das nächste Drachenfest ist zwar noch ein bisschen hin. Doch die Planungen laufen schon.

Der Shop ist zu erreichen unter www.metal-earth-shop.de