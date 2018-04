Tempo 30 für bessere Luft

Dorothee Torebko, Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Wegen der hohen Luftbelastung gilt auf der Leipziger Straße seit Montag Tempo 30. Es ist die erste von fünf Hauptstraßen, in denen die Geschwindigkeit testweise reduziert wird. Wenn sich der Feinstaub verringert, sollen weitere Tempo-30-Zonen folgen.

Zur Mittagszeit strömen die Menschen an der Leipziger Straße aus den Bürohäusern, Geschäften und Hotels. Bloß raus an die frische Luft, scheinen Angestellte und Touristen angesichts des schönen Sommerwetters gleichermaßen zu denken. Doch durchatmen können sie nicht wirklich in dem quirligen Viertel zwischen Potsdamer Platz, Checkpoint Charlie und Gendarmenmarkt.

Als Fußgänger hat man dort sofort Abgase in der Nase. Nach nur einem kleinen Spaziergang glaubt man zu spüren, wie sich der Feinstaub auf die Lunge legt. Das fühlt sich auch am Montag nicht anders an, nachdem die neuen Tempo-30-Schilder an der mehrspurigen Ost-West-Achse enthüllt sind.

Mit der Geschwindigkeits-Reduzierung sowie einer neuen Ampelschaltung will Berlin in seiner Mitte testen, ob die Luftqualität verbessert werden kann. Im Jahresmittelwert liegen die Stickoxid-Werte in der Leipziger Straße gut 50 Prozent über den europäischen Grenzwerten.

„Es geht darum, die Gesundheit der Berliner zu schützen und gleichzeitig Fahrverbote durch den Dieselskandal zu vermeiden“, sagt Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos). „Wir schauen uns ein Jahr lang an, wie diese Maßnahme wirkt“, erklärt die Politikerin, die für die Grünen im Senat sitzt. Wenn die Werte mit dem Modellversuch gesenkt werden könnten, werde Tempo 30 auf weiteren Straßen kommen. Desweiteren würden aber prophylaktisch auch Fahrverbote vorbereitet.

Denn Stickstoffdioxid ist ein Reizgas, das die Atemwege belastet. Asthmatiker bekommen an viel befahrenen Straße häufig starke Anfälle. Aber auch gesunde Menschen können in den Feinstaub-Zonen plötzlich an Atemwegserkrankung leiden. Zudem kann das Leben zwischen den nie enden wollenden Kolonnen von Autos, Lkw und Reisebussen Herz-Kreislauferkrankungen hervorrufen, heißt es in einer Broschüre des Senats.

Nach dem Start der Pilotphase auf dem Streckenabschnitt der Leipziger Straße werden ab Sommer dann auch die Potsdamer Straße bis zum Kleistpark, der Tempelhofer Damm zwischen Ordensmeister Straße und Alt Tempelhof, die Hauptstraße in Schöneberg vom Kleistpark bis zum Innsbrucker Platz und die Kantstraße vom Amtsgerichtsplatz bis zum Savignyplatz zu Tempo-30-Zonen umgewandelt.

Mit einer Reduzierung von 50 auf 30 Stundenkilometer und der entsprechenden Kontrolle hat die Hauptstadt bisher schon in der Steglitzer Schildhornstraße gute Erfahrungen gemacht. Dort konnte die Belastung um etwa 30 Prozent bei Feinstaub und 15 Prozent bei Stickstoffdioxid verringert werden. Ein ebenfalls positives Fazit ergab sich nach Geschwindigkeitsbegrenzungen in der Beusselstraße in Moabit und der Silbersteinstraße in Neukölln.

Es gibt allerdings auch Wissenschaftler, die nicht an eine Verbesserung der Maßnahme glauben. „Von Tempo 30 auf Hauptstraßen raten wir dringend ab, da das zu höherem Verbrauch und damit höheren Emissionen führt“, sagt Elke Sähn, Sprecherin des Dresdner Fraunhofer Instituts.

Stattdessen plädieren die dortigen Verkehrsforscher für eine dauerhafte Verlagerung des Lkw-Durchgangsverkehrs. Großes Potenzial sehe man außerdem in einer Verkehrsverflüssigung durch eine dynamische Verkehrssteuerung. „Damit ließen sich Staus vermeiden und die Emissionen deutlich mindern“, so Sähn.

„Entscheidend ist, dass der Verkehr besser fließt, etwa durch intelligentere Ampelschaltungen“, sagt auch Christian Amsinck, Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg. Bei der digitalen Verkehrslenkung gebe es noch viel Spielraum nach oben – gerade Berlin als Digitalhauptstadt müsse hier ehrgeiziger sein. Ein besseres Baustellen-Management würde zudem helfen, Staus zu vermeiden, so Amsinck. „Tempo 30 auf wichtigen Hauptverkehrsachsen darf deshalb nur eine Übergangslösung sein.“

Auch der Senat betont, dass alles nur ein Test ist. Bei dem müssen allerdings auch die Autofahrer mitmachen. Zum Start am Montag rauschte der Verkehr auf der Leipziger Straße jenseits der Stauzeiten wie eh und je über die mehrspurige Trasse.

Die Polizisten aus den insgesamt drei Streifenwagen, die in dem Test-Abschnitt zwischen Potsdamer Platz und Markgrafenstraße postiert waren, hatten auch keine Zeit, auf Geschwindigkeitsüberschreitungen zu achten. Denn sie waren wegen einer Demonstration angefordert worden. Einen stationären Blitzer gibt es an der Teststrecke nicht. „In den kommenden Wochen wird es aber Kontrollen geben“, kündigte eine Polizeisprecherin an.