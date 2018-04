Neue Mitglieder bringen neuen Schwung

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Eine starke Entwicklung hat der Fremdenverkehrsverein Zehdenick in den vergangenen Monaten hingelegt. Zahlreiche neue Mitglieder traten ein und bringen sich mit ihren vielfältigen Ideen, aber auch neuen Geschäftsideen ein. Ein kleiner Überblick über die neuen Anbieter.

Eine eher ungewöhnliche Idee hatte die Familie Wünsche aus Klein-Mutz, die das Jugendzimmer ihres Sohnes nach dessen Auszug zu einer Ferienwohnung ausgebaut hat und somit dazu beiträgt, dass das nicht gerade üppige Angebot an Übernachtungsmöglichkeiten weiter steigt. Auf der Internetseite der Tourist-Information Zehdenick wirbt die Familie für ihr Angebot: Die liebevoll eingerichtete Ferienwohnung bietet Platz für bis zu drei Personen. „Hier erwartet Sie eine moderne Ausstattung sowie eine Terrasse mit angrenzendem Garten, welche zum Erholen einladen.“ Die Übernachtung in dem Zehdenicker Ortsteil kostet auch nicht die Welt: Pro Person werden 20 Euro verlangt, ab dem dritten Gast beträgt der Preis insgesamt 50 Euro.

Ebenfalls auf das Miteinander im Fremdenverkehrsverein setzen Cornelia Seidler und Axel Reiher mit ihrem „Schweizer Kaminstübli“. Vor rund zwei Jahren entdeckten die Schweizerin und der Deutsch-Österreicher die zum Verkauf stehende Immobilie in Kappe. Zusammen mit der Gaststube erwarben sie auch die Ferienwohnungen. Das rustikale Ambiente können Gäste vor allem an Wochenenden genießen. Das Schweizer Stübli ist freitags, sonnabends und sonntags geöffnet, allerdings nur für die Gäste, die sich vorher angemeldet haben. Serviert werden „alpenländische Menüs mit internationalem Flair“. In der gehobenen Küche des Kochs werden Bioprodukte au der Region verwendet. Es gibt nur 20 Sitzplätze. „Das heißt aber nicht, dass wir immer ausgebucht sind“, sagte Axel Reiher bei seiner Vorstellung. Mit ihrer Marketingagentur hat sich 2016 Anke Treichel in Zehdenick niedergelassen, die 2010 bereits ein Grundstück in Zehdenick fand und vor zwei Jahren Berlin den Rücken kehrte. Sie gestaltet Webseiten, Flyer und Broschüren. Sie selbst bezeichnet sich als Netzwerkerin. „In Zehdenick könnte noch einiges gemacht werden, es ist eine schöne Stadt“, sagte sie in der Vorstellungsrunde. Ebenfalls neu im Fremdenverkehrsverein Zehdenick ist die Reit- und Raststation Schorfheide von Gabriele und Werner Haubner, die „ihr Hobby zum Beruf“ gemacht haben. Nach der Gründung im Oktober 2015 bieten sie sich als Raststation für Wanderreiter an. Zwei Ferienwohnungen stehen für die Rast mit Übernachtung zur Verfügung.

Ab Mai wollen die Haubners auch Kutschfahrten anbieten und demnächst zu einem Tag des offenen Reitbetriebes einladen. Nicht zuletzt wegen der vielen neuen Mitglieder erhofft sich der Verein noch mehr Schwung für den Tourismus in der Havelstadt. Sehr konkrete Erweiterungspläne hat auch der Thomas-Hof in Klein-Mutz. Im Mai soll der Hof um ein Café erweitert werden. Am Oberhavel-Stand in der Brandenburg-Halle auf der Grünen Woche hatte Heike Thomas im Januar die Möglichkeit, einen Tag lang für ihren Hof zu werben, der vor allem vier Ferienwohnungen bietet, die „liebevoll und hochwertig eingerichtet sind“ in einer Mischung aus antiken und modernen Möbeln. Auch Kunstausstellungen gab es schon auf dem Thomas-Hof, einem Vierseitenhof am Alten Anger in Klein-Mutz in landschaftlich reizvoller Umgebung.