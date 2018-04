Zusätzliche Stunden Sport

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Grundschüler der zweiten Klassen haben ab sofort bis zu zwei Stunden mehr Sportunterricht. Die EU fördert das Projekt über drei Jahre. Es soll zeigen, wie sich mehr Bewegung und ausgewogene Ernährung auf die Gesundheit der Kinder auswirken.

Am gestrigen Montag fiel der Startschuss zur ersten zusätzlichen Sportstunde in Schwedt im Rahmen des EU-geförderten Projektes „Gesunde Kinder in gesunden Kommunen“. Trainer Christoph Woditschka vom Uckermärkischen Boxverein begrüßte die Zweitklässler der Astrid-Lindgren-Grundschule auf dem Sportplatz Dreiklang. Die Kinder absolvierten eine einfache Sportstunde, vorerst nach dem normalen Lehrplan, nur halt zusätzlich. Erstmal war Laufen angesagt. „Drei Runden um den Sportplatz. Ihr könnt auch eine Pause machen, wenn ihr nicht mehr könnt, aber immer erst, wenn ihr eine Runde geschafft habt“, setzt Christoph Woditschka die Anforderungen bewusst niedrig an. Einige Mädchen und Jungen spurten begeistert los, andere laufen langsamer, halten zwischendurch an, pusten. Zwei Jungen stürzen nach wenigen Metern. Ziel des Projektes ist es, dass die Kinder fitter und der Anteil übergewichtiger Kinder zurückgeht. Das hat schon einmal geklappt, und zwar bei dem gleichen Projekt von Gemeinden an der deutsch-holländischen Grenze. Die Ergebnisse von dort hatten die Schwedter sofort begeistert, als die Europäische Sportakademie Brandenburg in der Stadt fragte, ob sie sich an dem Gesundheitsprojekt beteiligen wollen.

Kern des Projektes ist es, dass die Kinder bis zu zwei zusätzliche Stunden pro Woche mehr Sport machen und zu mehr Bewegung, gesünderer Lebensgewohnheiten und ausgewogener Ernährung motiviert werden sollen. Das würde natürlich auch mit mehr regulärem Sportunterricht klappen. Die Frage ist allerdings, wie lange es dauert, dass das starre Schulsystem so eine Änderung umsetzen kann und will.

Am Montag hatte die 2. Klasse der Lindgren-Schule bisher keinen Sport auf dem Stundenplan. Nicht alle Eltern hatten daran gedacht, dass das Projekt nach den Osterferien starten sollte und so fehlten zur ersten Zusatzstunde schon mal zehn Kinder, weil die keine Sportsachen mit hatten.

Alle vier staatlichen Grundschulen in Schwedt mit rund 200 Schülern machen mit. Über regelmäßige Tests, den ersten gab es schon im vorigen Jahr als Ausgangstest, wird ermittelt, welche Veränderungen sich bei den Schülern einstellen und wie sie sich im Vergleich zu ihren Altersgenossen entwickeln, die weniger Sport machen.

Parallel läuft das Projekt auch in polnischen Schulen. Dort ist es längst gestartet. In Schwedt musste der Start noch einmal verschoben werden, weil die strengen Vorschriften eine öffentliche Ausschreibung der Trainerstunden erforderlich machte. Das ist inzwischen passiert, das Ergebnis ist das gleiche wie vorher: Schwedter Sportvereine entsenden ihre Trainer in die Schulen, die die zusätzlichen Stunden betreuen und dafür bezahlt werden.

Neben Christoph Woditschka sind das Uwe Grötzner vom TSV Blau-Weiß an der Waldrand-Schule sowie Hardy Lemke vom SSV PCK 90 an der Kästner- und Brecht-Schule. Zwar hatten auch Interessenten aus Magdeburg und Essen die Unterlagen der Ausschreibung angefordert, dann aber kein Angebot abgegeben. Die Ausschreibung kostet zwei Monate Zeit, sodass das Gesundheitsprojekt nicht zum zweiten Schulhalbjahr, sondern erst zwei Monate später starten kann, in den nächsten Tagen auch an den anderen Schulen.