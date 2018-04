Neuer Golf-Club für Bad Saarow

Michel Nowak

Bad Saarow Im A-ROSA Resort hat sich der Golf Club Bad Saarow gegründet – ein Zusammenschluss zweier bisheriger Clubs. Nach dem Willen der Mitglieder soll dieser auch stärker in die Region hineinwirken. Am nächsten Sonnabend findet das Gründungsturnier mit Festempfang statt.

Herrlich leuchten die Rasenteppiche der Bad Saarower Golfplätze jetzt in der Frühlingssonne. Golfer ganz unterschiedlichen Alters sind mit elektrischen Golf Carts oder kleinen Trolleys auf den drei international bekannten Plätzen unterwegs – mal mit Trainern, mal eigenständig in kleinen Gruppen. Im Golf-Club-Haus daneben wird indes an wichtigen Projekten gearbeitet. Die Europameisterschaften im Juli gilt es vorzubereiten – und die Neugründung des Golf Clubs Bad Saarow abzuschließen. Der vereint künftig die Mitglieder des Sporting Clubs Berlin und des A-ROSA Golf Clubs. „Es war nicht mehr zeitgemäß zwei Clubs nebeneinander zu führen“, sagt Vanessa Herbon, Golfdirektorin bei A-ROSA, „und wir wollen uns mit dem neuen Golf Club Bad Saarow auch ganz klar zur Region hier bekennen.“

Der Zusammenschluss zählt im Moment gut 200 Mitglieder. „Darunter sind schon jetzt viele aus der näheren Umgebung – aus Orten wie Bad Saarow oder Fürstenwalde“, so Golfplatz-Managerin Saskia Zieschank. Nach den Club-Plänen sollen es deutlich mehr werden: „Wir rechnen damit, dass wir im nächsten Jahr 600 Mitglieder haben und hoffen auf viele Neue hier aus der Region“, so Vanessa Herbon. Interessenten ohne bisherigen Bezug zum Golfsport seien dabei eine wichtige Zielgruppe. Denn Golfen – egal ob für Kinder, Erwachsene oder Senioren – liege nach wie vor im Trend. Die Mitglieder zahlen in der günstigsten Variante etwas mehr als 50 Euro monatlich. Die allumfassende Mitgliedschaft mit Training und Spielmöglichkeit auf den insgesamt 63 Löcher umfassenden Plätzen gibt es für knapp 2000 Euro jährlich.

Auch im Wettkampfsport will der neue Club mitmischen. Eine eigene Mannschaft startet in die im Mai beginnende Saison. „Dazu kommen eine Damenmannschaft und zwei Teams der über 30- und über 50-Jährigen“, sagt Saskia Zieschank, „und wir wollen im Bereich Kinder- und Jugendgolfsport nach vorn kommen.“

Das Jahr 2018 sehen die Clubgründer als Übergangsjahr, noch bestehen die beiden Vorgänger-Clubs. „Das wird aber nach und nach sehr gut zusammenwachsen“, gibt sich Vanessa Herbon sicher. Unterstützend könnte dabei schon der nächste Sonnabend wirken: „Wir feiern mit einem großen Turnier den Start des Clubs in seine aktive Zeit“, sagt Vanessa Herbon. Rund 130 Spieler werden auf dem Arnold-Palmer-Platz und dem Nick-Faldo-Platz antreten. Zudem findet in der Golfschule ein Schnupperkurs statt. Der dritte Platz bleibt fürs freie Spielen offen.

Beginn ist gegen 11.30 Uhr. Eine halbe Stunde zuvor dürften beim offiziellen Gründungsakt jede Menge Luftballons in den Bad Saarower Himmel steigen. „Für die nächsten Wochen planen wir dann weitere Aktionen, bei denen jeder, der Lust aufs Golfen hat, einfach vorbei kommen kann“, sagt die Golfdirektorin.

Am Abend folgt dann im A-ROSA Resort ein großer Empfang. Bei der sogenannten „Players Night“ will der neue Club Ehrenmitglieder auszeichnen und einen Ausblick auf die bevorstehenden Europameisterschaften vom 10. bis 14. Juli geben. Mit dabei werden übrigens am Gründungstag wohl einige prominente Gesichter sein. So haben sich Schauspieler Jan Josef Liefers und Berlins früherer Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit angekündigt. Bisher habe der Golf Club viel Unterstützung erfahren, urteilt Vanessa Herbon. „Es gibt hier viele Menschen, die an den Golfsport für die Region glauben – auch als Wirtschaftsfaktor“, so die Golfdirektorin. Die Voraussetzungen für den Golf-Sport in Bad Saarow seien damit weiter hervorragend.