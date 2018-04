Schlag auf Schlag

Jazz open air: Am 12. Mai gibt es um 10.30 Uhr im Rahmen von „Guten Morgen“ ein Konzert am Kirchenhang. Es spielt die Band „Süden“, die in Eberswalde Premiere hat. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Bei Jazz in E. Nr. 24 zu Gast: Christian Lillinger. Der Schlagzeuger, national wie international einer der gefragtesten Jazz-Musiker, spielt am 11. Mai um 20 Uhr zusammen mit Oliver Steidle. © Foto: Torsten Stapel

Viola Petersson

(MOZ) Das Banner am Rathaus ist ausgerollt, das Programmheft im Druck. Die „Early Bird“-Tickets sind allesamt vergriffen. Karten gibt es natürlich trotzdem noch – für die 24. Auflage von Jazz in E. Das Festival startet am 9. Mai.

Die Ausgabe 2018 steht unter dem Thema „Break“. Klingt vieldeutig. Unterbrechung, Pause, Auszeit. Nein, von Letzterem kann keine Rede sein. Immerhin hat Veranstalter Udo Muszynski schon die 25. Auflage im kommenden Jahr im Blick. Die Jubiläumsausgabe. Also keine Unterbrechung, keine Pause.

Vielleicht eher ein Bruch? Jazz-Aktivist Muszynski erklärt das Thema so: „Wir wollen die Energie des Rocks ins Festival holen.“ Nach den doch eher fließenden Rhythmen bei „Atem“ 2017 nun also etwas „härtere Spielarten“, wie Muszynski sagt. Und damit rücken logischerweise die Drums stärker in den Fokus. Der Veranstalter spricht von einer „Schlagzeug-Hochzeit“, auf die sich die Jazz-Fans vom 9. bis 12. Mai im Eberswalder Paul-Wunderlich-Haus freuen dürfen.

Verpflichtet wurden viele junge Musiker, darunter erstmals seit Jahren wieder eine polnische Band: das Marek Pospieszalski Quartett. Dazu neben deutschen Formationen auch eine österreichische: mit dem etwas kryptisch anmutenden Bandnamen 5K HD. Weltweit anerkannte Trommler seien zu Gast. Hervorheben wolle er eigentlich keinen.

Am Ende nennt Udo Muszynski doch einen Namen: Christian Lillinger. Der 33-jährige Schlagzeuger ist 2017 mit dem renommierten SWR-Jazzpreis ausgezeichnet worden. „Ein Genie“, wie der Veranstalter sagt. Und: Lillinger war als 18-Jähriger schon mal in Eberswalde. Als Besucher von Jazz in E. Der Gastgeber erinnert sich: Das Konzert damals war mit „Berlin, Berlin“ überschrieben. Präsentiert wurden die Bands Günter Adler, Erdmann 2000, Dok Wallach und Der Rote Bereich. Veranstaltungsort waren – nach dem Start der Reihe in der legendären „Garage“ an der Eisenbahnstraße – die Passage-Lichtspiele. Damals wollte Lillinger seine Idole live erleben. Heute steht er selbst auf der Bühne.

Auf der Bühne im Paul-Wunderlich-Haus. Nach Jahren der Wanderschaft ist Jazz in E. längst angekommen – in Eberswaldes neuer Mitte. Das Festival war eigentlich schon vor der Eröffnung des Kreishauses ebenda. Denn bereits der Rohbau diente als Kulisse. Muszynski spricht von einer „hoch konzentrierten Atmosphäre“, die Organisatoren, Musiker und Zuschauer dort erleben und spüren.

Vor einigen Jahren seien die Organisatoren dazu übergegangen, dem Festival jeweils einen Untertitel zu geben. Der Chef-Organisator will dies bewusst nicht als Motto oder Slogan bezeichnen, sondern als eine „thematische Zuspitzung“. Um „genauer zu sein und um sich eben thematisch zu fokussieren“. Zudem ein Mittel, „um nicht in der Beliebigkeit unterzugehen“, ist sich der Eberswalder Jazz-Anhänger sicher. „Und ich bin froh, dass die Besucher diesen Weg mitgegangen sind und mitgehen.“

Ausdruck dessen sei der hohe Anteil von Festivalpass-Inhabern unter den Gästen. Im vorigen Jahr, so Muszynski, lag die Quote immerhin bei etwa einem Drittel. Und das limitierte Kontingent an Early-Bird-Tickets, an Frühbu-cherkarten zum Vorteilspreis, für 2018 sei bereits komplett ausgeschöpft. Und zwar ohne Kenntnis des Programms. Die Fans haben also gewissermaßen im „Blindflug“ die Festivalpässe geordert. Auf die Expertise und die Professionalität Udo Muszynskis und seines Teams setzend.

Festivalblogger Thomas Melzer drückt es so aus: „Ein bisschen gleicht es einem Wunder. Die Eberswalder kommen an den vier Festivalabenden jährlich zu hunderten, um Musiker zu hören, deren Namen ihnen unbekannt sind, eine Musik, die im Mainstream-Radio nicht gespielt wird und in der CD-Abteilung des örtlichen Elektronikmarktes nicht einmal gelistet ist. Es hat sich ein Grundvertrauen in diese Blind Dates entwickelt, das sich in der Person Udo Muszynski verkörpert.“

Einen Vorgeschmack auf das Festival Nr. 24 gibt es am 28. April bei „Guten Morgen, Eberswalde“. Sozusagen als Aperitif. Mit diesem sowie der Morgen-Ausgabe am 12. Mai erwarten die Eberswalder und die Gäste zehn Begegnungen.

Über das Programm können sich Anhänger bereits auf www.mescal.de informieren. Auch der Online-Kartenverkauf (Festivalpässe sowie Einzeltickets) ist dort angelaufen. In der Eberswalder Tourist-Info, im Kundencenter der BBG sowie bei „Guten Morgen“ gibt es Karten ab 16. April.