Lange Strecken sind seine Stärke

Sabine Rakitin

Bernau/Eberswalde Für den 22. April sind die Barnimer an die Wahlurnen gerufen, um für die kommenden acht Jahre einen neuen Landrat zu bestimmen. Fünf Bewerber haben ihren Hut in den Ring geworfen. Die MOZ stellt sie in dieser Woche im Porträt vor. Heute: Othmar Nickel (CDU).

Für die Zehntklässler der Tobias-Seiler-Oberschule steht an diesem Montag Volleyball auf dem Unterrichtsprogramm. Eine Liste mit zehn Geboten hat Sportlehrer Othmar Nickel ihnen mitgebracht. Diese sind das A und O, wenn man ein versierter Volleyballspieler werden will. „Am besten ist, ihr lernt sie auswendig“, rät Nickel seinen Schülern. Doch die scheinen ein gutes Gedächtnis zu haben. Einmal vorgelesen und die meisten haben die Gebote bereits drauf: „Den Ball hoch und nach vorne spielen, Team und Gegner beobachten, untereinander absprechen, eine begonnene Bewegung zu Ende führen, sich gegenseitig helfen“, zählen sie unter anderem auf. Ihr Lehrer nickt zufrieden.

Ganzen Schülergenerationen hat Othmar Nickel die zehn Gebote, die ein Sportwissenschaftler 1978 zusammenstellte, mit auf den Weg gegeben. „Sie sind heute noch gültig, auch wenn sie aus DDR-Zeiten stammen“, sagt Nickel. Es ist eine Feststellung, keine Entschuldigung.

Im thüringischen Eichsfeld 1961 geboren, wuchs Othmar Nickel in einem katholischen Elternhaus auf. „Die Familie hatte dort immer einen hohen Stellenwert“, erzählt er. Seinen Großvater, einen selbstständigen Sattler und Polsterer, nennt der Älteste von drei Geschwistern, „den Helden meiner Kindheit“. Ein solcher Großvater will Othmar Nickel für seine drei Enkelkinder auch sein.

Er war der Erste in der Familie, der Abitur machte und zum Studium ging. An der Humboldt-Universität zu Berlin studierte Nickel Sport und Geografie, um Lehrer zu werden. Irgendwann wurde ihm das Studium zu marxistisch. Er überlegte, ob er aufhören sollte, doch letztlich entschied er sich doch fürs Weitermachen. „Mein Vater hat mir jeden Monat 100 Mark zum Studium dazu gegeben. Dafür musste er als Maurer hart arbeiten. Aufzuhören, das konnte und wollte ich ihm nicht antun“, sagt Nickel.

Mit dem Abschluss als Diplomlehrer kam er 1987 an die Polytechnische Oberschule „Wilhelm-Pieck“, die heutige Tobias-Seiler-Oberschule, in Bernau. Ursprünglich sollte der junge Lehrer für drei Jahre zurück an eine Schule im Eichsfeld gehen. Doch das wollte Nickel auf keinen Fall. Mit kleinen Tricks erkämpfte er sich eine Stelle in der Kleinstadt am Rande Berlins. Und er tat gut daran. Noch im selben Sommer lernte er seine spätere Frau, eine Berlinerin, kennen. Fortan pendelte der Pädagoge täglich von Berlin-Treptow nach Bernau.

Zur Wende 1989 war Othmar Nickel 29 Jahre alt und Vater von zwei Töchtern. Der CDU der DDR kehrte er in dieser Zeit den Rücken - aus Protest gegen die Machenschaften der Parteispitze. Der praktizierende Katholik engagierte sich gewerkschaftlich - und war einer der wenigen Lehrer zu jener Zeit, die öffentlich sagten, was sie dachten. 1991 brachte ihm das den Posten des stellvertretenden Schuldirektors ein. Weitere drei Jahre später siedelte Othmar Nickel mit seiner Familie nach Bernau um.

„Hier waren katastrophale Zustände im Sport“, erinnert er sich. Die hätten auch dazu geführt, dass er begonnen habe, sich kommunalpolitisch zu engagieren, zunächst als sachkundiger Einwohner. Seit 20 Jahren ist er Bernauer Stadtverordneter und seit 2014 Mitglied des Barnimer Kreistages. „Wir haben hier in Bernau viele Dinge ganz gut hingekriegt“, findet Othmar Nickel. Der insgesamt starke Fokus auf Schulen, Kitas und Sportanlagen spreche sehr für die Stadt, ist er überzeugt. „Das ist über Jahre hinweg gewachsen“, schätzt Nickel ein. Persönlich seien ihm „lange Strecken ohnehin lieber als ein Sprint“.

Nach 31 Jahren Tätigkeit an der Tobias-Seiler Oberschule tritt er nun an, Landrat im Barnim zu werden. „Mein Lebensplan ist das nicht gewesen“, räumt Othmar Nickel ein. Nach der Absage der Kreisgebietsreform, an der die CDU einen entscheidenden Anteil habe, sei es selbstverständlich, dass seine Partei nun auch mit einem eigenen Landrat für einen starken selbstständigen Barnim eintreten wolle. „Ich traue mir das Amt zu. Das ist eine Herausforderung“, sagt Nickel.

Kreisauf, kreisab ist er seit seiner Nominierung als CDU-Kandidat unterwegs, um den Barnim besser kennenzulernen. Schnell hat er begriffen, dass die Bewohner des nördlichen Barnim ganz andere Sorgen haben als die im Randberliner Bereich. „Es ist wichtig, die Menschen ernst zu nehmen, ihnen zuzuhören“, ist dem Christdemokraten klar. Falls er zum Landrat gewählt werde, werde er genau das auch beibehalten - „regelmäßig unter die Leute gehen, aber auch in Unternehmen, um die Probleme vor Ort zu besprechen“, kündigt Othmar Nickel an.