Anwohnerbeiträge bleiben stabil

Martin Stralau

Schöneiche (MOZ) Die Gemeindevertreter haben auf ihrer jüngsten Sitzung einer Neufassung der Erschließungsbeitragssatzung zugestimmt. Das alte Papier stammte aus dem Jahr 1997. Die Linken scheiterten mit ihrer Forderung, den Anteil der Gemeinde an den Erschließungskosten zu erhöhen.

„Die Gemeinde trägt 40 vom Hundert des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes.“ Dieser Satz sollte nach Ansicht der Linken-Fraktion unter Paragraf 4 der überarbeiteten Satzung stehen. Mit einem Änderungsantrag versuchte sie, die von der Verwaltung vorgelegte Fassung, die zehn statt 40 Prozent Beteiligung der Gemeinde beim Straßenbau vorsieht, in ihrem Sinne anzupassen.

Für den Vorstoß brachte die Fraktionsvorsitzende Beate Simmerl in der Vorlage eine klare Begründung. Die Erhaltung und der Ausbau der Infrastruktur sei eine Pflichtaufgabe von Kommunen und „Grundlage allgemeiner Mobilität zur öffentlichen Daseinsvorsorge“. Die Fraktion kritisierte in diesem Zusammenhang auch das Land Brandenburg, das seine Kommunen durch das Kommunalabgabengesetz zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen verpflichte, während einige andere Bundesländer dies längst abgeschafft haben.

Die meisten anderen Gemeindevertreter konnten mit dem Vorstoß wenig anfangen. „Ich würde mir wünschen, dass die Linke ihre Vorschläge mit Finanzierungsvorschlägen untersetzt. Sollen wir dafür die Grüne Wabe weglassen?“, spielte Andreas Bachhoffer (CDU) auf das geplante Umweltbildungshaus im Kleinen-Spreewald-Park an, an dem sich die Gemeinde laut aktuell vorliegendem Beschlussvorschlag mit 85 000 Euro beteiligen soll. Auch Martin Berlin (parteilos) fehlte das Gegenfinanzierungsmodell, zumal es ja Instrumentarien wie Stundung und Ratenzahlung gebe. „Niemand muss seinen Grund und Boden verlieren.“ Hans-Joachim Hutfilz (SPD) wehrte sich dagegen, bei 90 Prozent Anwohneranteil an der Finanzierung eine Benachteiligung für die betroffenen Bürger zu sehen. „Mit der Erschließung durch eine Straße werden Grundstücke aufgewertet. Da wird niemand übermäßig zur Kasse gebeten.“ Beate Simmerl warb für ihr Modell. „Die Finanzierung wäre dann eine Frage der Zeit. Die Gemeinde kann dann eben nicht so schnell Straßenbau betreiben.“

Der Antrag wurde mit zwölf Nein-Stimmen abgelehnt, dafür waren fünf Gemeindevertreter, zwei enthielten sich. Erfolgreicher war die Fraktion mit ihrem Änderungsantrag, der auf mehr Transparenz abzielte. Demnach sollen betroffene Bürger frühzeitig über Straßenbaumaßnahmen informiert werden und außerdem Gelegenheit haben, Stellungnahmen abzugeben. Der Vorschlag wurde ebenso wie die gesamte Beschlussvorlage mehrheitlich angenommen. Diese enthält außerdem eine wesentliche Änderung im Vergleich zur 1997er-Fassung. Sie betrifft Besitzer von Eckgrundstücken. Bisher wurden bei diesen für die umlagefähigen Kosten 85 Prozent der Grundstücksfläche als Bemessungsgrundlage angesetzt – und das für jede angrenzende Straße. Zukünftig sind es zwei Drittel der Fläche. Insgesamt wird dennoch die gleiche Summe auf alle Anlieger umgelegt, das heißt die anderen zahlen etwas mehr als bisher.

Keine Veränderungen gibt es hingegen bei der Straßenbaubeitragssatzung, die anders als die Erschließungsbeitragssatzung auf bereits vorhandene Straßen abzielt. Hier hatte die Fraktion UBS/BBS um ihren Vorsitzenden Philip Zeschmann und ergänzt durch einen Änderungsantrag der Linken unter anderem beantragt, den Anteil der Gemeinde an den Baukosten zugunsten der Anlieger zu erhöhen. Bei Anliegerstraßen von 30 auf 45 Prozent, bei Haupterschließungsstraßen von 60 auf 70 Prozent und bei Hauptverkehrsstraßen von 80 auf 90 Prozent. Kämen die Änderungen, würde das die Gemeinde laut Bürgermeister Ralf Steinbrück alleine in diesem Jahr einen sechsstelligen Betrag kosten. Die Vorlage wurde mit zwölf Nein-Stimmen (sieben Ja) abgelehnt.