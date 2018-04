Ersatzverkehr am Donnerstag

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Zu Zugausfällen kommt es am Donnerstag, zwischen 7.45 und 14 Uhr, auf der Regionalbahn-Strecke von Fürstenwalde nach Frankfurt (Oder). Die Züge der Linie RE 1 werden in dieser Zeit durch Busse ersetzt. Durch die längeren Fahrzeiten der Busse verspätet sich die Ankunft in Frankfurt (Oder) um 45 Minuten. Die Deutsche Bahn macht in ihrer Mitteilung darauf aufmerksam, dass einzelne Züge den Bahnhof Fürstenwalde zudem „geringfügig später“ erreichen.