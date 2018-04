Wollfabrik-Hallen dürfen fallen

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) „Wir nehmen von einer Unterschutzstellung Abstand“, sagt Ingetraud Senst vom Landesamt für Denkmalschutz. Die Stadt möchte auf der 3,5 Hektar großen Industriebrache ein Wohngebiet entwickeln.

Mauersteine baumeln an Stahlseilen. Halb eingerissene Wände erheben sich direkt neben dem Gehweg. Irgendjemand hat alte Regale dazu gestellt. Auf den ersten Blick ist das Areal der einstigen Fürstenwalder Textilfabrik, der Baumwollspinnerei, in der Uferstraße nur noch ein Schandfleck. Doch wer einen Blick durch die Löcher im großen Metalltor wirft, die Werkstraße mit den roten Backsteinfassaden von Weberei, Färberei und Zwirnerei sieht, erkennt auch Zeugnisse einer eindrucksvollen Industriegeschichte.

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, betont Ingetraud Senst vom Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege. Über Monate prüften die Denkmalschützer, ob sie Teilen der um 1900 entstandenen Fabrik den Denkmalstatus verleihen. Mit Noch-Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst gab es einen Vor-Ort-Termin, in Archiven wurden Anfragen gestellt, berichtet Ingetraud Senst. Am Montag teilte sie auf MOZ-Nachfrage mit, dass es doch keinen Denkmalschutz in dem Areal geben wird. Was den Ausschlag gab, ließ sie offen. Anstoß der Untersuchungen seien die im Frühjahr 2017 präsentierten Pläne für die Entwicklung des Areals als Wohngebiet gewesen.

Die Fläche ist 3,5 Hektar groß. Sie gehört der städtischen Gewerbe- und Industriepark Lindenstraße GmbH (GIP). Drei Bewerber hatten Angebote eingereicht. Alle lagen über dem Mindestgebot von 875 000 Euro und sehen eine Mischung aus Ein- und Mehrfamilienhäusern vor. Die Berlin-Brandenburger Flächenentwicklungs GmbH legte einen Entwurf mit 73 Wohneinheiten vor, Bonava einen mit 78 und con-tura sogar mit 203. Zwei der drei Investoren wollen den alten Fabrikschornstein erhalten; einer sogar eine alte Halle.

Für die Stadt stellte die Ankündigung der Denkmalschützer, möglicherweise einen Teil der alten Gebäude „zu inventarisieren“, einen großen Unsicherheitsfaktor dar. Über Monate war unklar, wie sich das Amt entscheidet. „Jetzt können wir unseren Zeitplan einhalten“, freut sich Christfried Tschepe, im Fürstenwalder Rathaus für Stadtentwicklung zuständig. Im Mai soll im Stadtentwicklungsausschuss die Verkehrsuntersuchung zum Wohngebiet Uferstraße vorgestellt werden. Die Stadtverordneten hatten diese gefordert. Grundsätzlich ließen die Straßen sowohl den Baustellenverkehr als auch die Fahrten der künftigen Bewohner unter gewissen Voraussetzungen zu, sagt Tschepe.

Unter den Stadtverordneten gab es unterschiedliche Stimmen zum Denkmalschutz – so hatte sich Stephan Wende (Linke) für den Erhalt eines Teils der Substanz ausgesprochen. „Da sind nur noch Dreckecken“, sagt hingegen ein älterer Mann, der gegenüber dem verwahrlosten Areal wohnt. „Das fällt doch alles schon zusammen“, pflichtet Nachbarin Renate Gentner bei. Manchmal, erzählt die Seniorin, höre sie es nebenan rumpeln, so als würde wieder ein Teil eines Hauses einstürzen. Nur mit dem ganzen Getier, den Füchsen und Waschbären, die sich auf der Fläche vermehrt hätten, müsse sich die Stadt etwas einfallen lassen, wenn das Feld beräumt werde.