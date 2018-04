Planmäßiger Hochdruck am Südcenter

Am Sonntag voller Einsatz: Mitarbeiter des Baukontor Lange Feldberg demontieren den Laubengang am Südcenter. Während der Öffnungszeiten der Geschäfte und des alten Netto-Marktes war dies nicht möglich, weil die Kunden dann diesen Weg benutzen. © Foto: Fotos (2): Jens Sell

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der bei den Kunden beliebte Laubengang ist weg. Die Bauarbeiten am Südcenter laufen auf Hochtouren. „Wir liegen im Plan“, sagt Projektmanager Bernhardt Kutzner-Gabriel. Am Eröffnungstermin 15. Mai für den neuen Netto-Markt lässt er keinen Zweifel.

„Ach, das ist ja schade, dass der Laubengang wegkommt, man konnte so schön trockenen Fußes von einem Geschäft zum Nächsten gelangen“, sagte Helga Zettelmann am Sonntagvormittag, als sie sah, wie die Mitarbeiter des Baukontor Lange aus Feldberg die Glasplatten von den Sparren des Laubengangs hoben und anschließend die Holzkonstruktion Schritt für Schritt demontierten. Projektmanager Bernhardt Kutzner-Gabriel kennt mittlerweile die Vorstädter sehr gut, hört ihnen zu und spricht mit ihnen. So auch mit der Seniorin Helga Zettelmann: „Wir haben gute Aussichten, für die Fläche des bisherigen Netto-Marktes einen Drogeriemarkt zu gewinnen“, kündigt er an, „dafür muss ich dem Mieter aber eine Sichtachse auf seine Werbung bieten, die verhindern bisher die massiven Säulen und die Vordachkonstruktion. Ich verspreche Ihnen, dass es später wieder ein kleineres Vordach geben wird, das muss aber transparenter sein, um den Blick nicht zu behindern.“

Auch Kurt Stadie spaziert gern am Sonntag zum Südcenter, um den Baufortschritt zu besichtigen: „Es ist die einzige fußläufige Einkaufsmöglichkeit für viele Senioren hier in der Vorstadt. Wir hoffen alle, dass der Termin am 15. Mai für die Neueröffnung des Netto-Marktes gehalten werden kann.“ „Er muss gehalten werden“, stellt Kutzner-Gabriel mit Bestimmtheit klar, „die Tatsache, dass hier am Sonntag auch innen geputzt und an den Außenanlagen gearbeitet wird, verdeutlicht, dass wir mit Hochdruck auf diesen Termin hinarbeiten.“ Es hänge auch für den Ankermieter Netto-Markendiscount zu viel an flankierenden Arbeiten dran, als dass er an dem Eröffnungstermin rütteln lassen würde. „Und ich weiß ja, wie sehr die Vorstädter auf ihren neuen Markt warten. Wir mussten schon zweimal verschieben, jetzt liegen wir mit Hochdruck im Plan“, sagt Kutzner-Gabriel.

Ein Großteil der Verkaufsfläche ist drinnen schon gefliest. Die Restfläche Rüttelboden und Fliesen sollen bis Mittwoch fertig sein. Außer dem Baukontor Lange des Investors aus Feldberg sind die Putzer der Strausberger Firma Kuschel und Sander auf dem Gerüst des Strausberger Gerüstbaus Kaminski im Einsatz.

Hinter dem Südcenter ist in einer gewaltigen Grube die Dutzende Kubikmeter große Rigole für die Regenwasserversickerung zu sehen. Eine ebenso Große ist vor dem Markt schon von Erde bedeckt, nur die Rohre zur Entlüftung und der Schacht der Reinigung, aus dem dann der Klärschlamm entnommen wird, sind noch zu sehen. „Dort kommen noch weitere Parkplätze drauf“, beantwortet Bernhardt Kutzner-Gabriel eine Nachfrage von Kurt Stadie.

Wenn der neue Netto-Markt mit über 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche am 15. Mai eröffnet ist, kann sich Kutzner-Gabriel nicht bequem zurücklehnen: „Dann muss umgehend der alte Markt entkernt werden für den neuen Mieter. Auch die Erweiterung der Apotheke steht auf dem Plan.“ Sagt er und geht auf die nächsten Vorstädter zu.