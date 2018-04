Tagelange Einsätze nach Regen und Sturm

Meier, Margrit

Neuenhagen bei Berlin (MOZ) Das Jahr 2017 wurde von Gemeindewehrführer Kai-Uwe Klopsch als herausragendes Jahr bezeichnet. Gemeint sind damit die Einsatzzahlen, die um ein Vielfaches höher waren als in den Vorjahren. Ursache waren extreme Wetterereignisse, die von Starkregen im Juni und August bis zu den Stürmen Xavier und Herwart im Oktober reichten.

2017 wird wohl in die Geschichtsbücher der Feuerwehr Neuenhagen als ein ganz besonders anstrengendes Jahr eingehen. Denn die Ehrenamtlichen waren an mehreren Tagen stundenlang im Einsatz und gefordert. Besonders in Erinnerung bleiben wird, so Gemeindewehrführer Kai-Uwe Klopsch auf der Jahreshauptversammlung, der Einsatz Ende Juni im Umspannwerk. Da drohten Wassermassen in Gebäude mit Steuerungs- und Regeltechnik einzudringen. „Die Gefahr eines flächendeckenden Stromausfalls bestand. Pumpenförderleistungen von 17 000 Litern pro Minute waren notwendig, um dies zu verhindern. Nur mit Hilfe zusätzlicher Pumpen der Feuerwehr Schöneiche und des THW aus Fürstenwalde war der Einsatz zu bewältigen“, berichtete Klopsch.

Nachdem Xavier auch in Neuenhagen eine Spur der Verwüstung hinterlassen hatte, waren die Feuerwehrleute noch Tage darauf beschäftigt, diese Hinterlassenschaften zu beseitigen. Die Drehleiter war im Dauereinsatz, auch in den Nachbargemeinden Schöneiche und Woltersdorf.

17-mal wurden 2017 die Freiwilligen Neuenhagener zu Bränden gerufen. Aus einem brennenden Einfamilienhaus in der Waldfließstraße konnte eine ältere Dame mit ihrem Hund noch rechtzeitig gerettet werden. Dazu kamen vier Kfz-Brände, zwei Wald- und Vegetationsbrände sowie sonstige kleinere Brände. „Die Zahl der Fehlalarme hat sich leider gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Mehr als die Hälfte sind dabei von Brandmeldeanlagen in Seniorenheimen und Gewerbebetrieben verursacht worden“, sagte Klopsch. Teilweise seien die Fehlrufe auf schlechte Wartung zurückzuführen.

Erfreulich ist, dass die Mitgliederzahl in Neuenhagen, entgegen dem Brandenburger Trend, als stabil bezeichnet werden kann. „Neu war allerdings, dass aktive Mitglieder nur noch in der Einsatzabteilung gewertet werden, wenn sie bei Einsätzen in mindestens zehn Prozent der Fälle zur Verfügung standen. Diejenigen, die das nicht erfüllen, sind nun der Reserveabteilung zugeordnet“, sagte Klopsch. Er kritisierte: „Es muss aufhören, in der Statistik Kräfte zu offerieren, die dem realen Einsatzgeschehen nicht zur Verfügung stehen.“

Mit 40 Aktiven, 16 Kameraden in der Reserveabteilung, 32 Mitgliedern in der Jugendfeuerwehr sowie 27 in der Alters- und Ehrenabteilung gibt es in Neuenhagen 115 Feuerwehr-Mitglieder. Der Andrang bei der Jugendfeuerwehr ist nach wie vor so, dass nur mit Warteliste aufgenommen werden kann. Da stoße die Feuerwehr einfach an ihre Kapazitätsgrenzen, obwohl Celine Redlich als stellvertretende Jugendwartin zusätzlich unterstützt.

Klopsch mahnte, dass an der Erreichung der Schutzziele weiter gearbeitet werden müsse. „Obwohl wir statistisch 14 Einsatzkräfte zur Tageszeit zur Verfügung hatten, fehlen uns laut Bedarfsplan zwei weitere Kameraden, die innerhalb von 13 Minuten am Einsatzort sein müssen. Der Erreichungsgrad von 58 Prozent zeigt, dass wir weitere Anstrengungen unternehmen müssen, beispielsweise Kameraden im Ort einen Arbeitsplatz anzubieten, um die geforderte Zugstärke zu erreichen.“

Die Verkehrssituation im Ort trage ebenfalls zu dem Ergebnis bei. Sollte die Taktverdichtung bei der Bahn kommen und sich damit die Schließzeiten der Schranke verlängern, wird eine zweite Standortwache im Bereich Bollensdorf notwendig werden, sagte Bürgermeister Jürgen Henze. Bei brandkritischen Ereignissen sind für diesen Bereich am Tage bereits die Nachbarwehren in der Alarm- und Ausrückeordnung hinterlegt, ergänzte der Wehrführer. Klopsch dankte für die Unterstützung durch die Gemeinde, die stets bemüht sei, die notwendige Ausrüstung der Wehr zur Verfügung zu stellen. Das neue Hilfeleistungslöschfahrzeug wird am 8. Mai offiziell der Wehr übergeben. Gedankt wurde ebenfalls den Kameraden, die in unzähligen Stunden an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen teilgenommen haben. So konnten sechs Dienstanfänger ihren Truppmann-Lehrgang abschließen, weitere Lehrgänge wurden an der Landesfeuerwehrschule in Eisenhüttenstadt und im FTZ-Strausberg absolviert. Bei den kulturellen Ereignissen im Ort war die Feuerwehr ebenfalls präsent, so z. B. beim Maifeuer am Gruscheweg oder beim Seifenkistenrennen. Zudem gibt es eine enge Zusammenarbeit mit dem Nabu. Die reicht vom Abbrennen der Schmetterlingswiese bis zur Pflege der Storchennester mit der Drehleiter.