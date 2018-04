Natürlich essen in Schulen und Kitas ab Juli

MOZ

Neuenhagen bei Berlin Zum 1. Juli wird es in den kommunalen Kitas und Grundschulen in Neuenhagen einen neuen Essensanbieter geben. Nach einer europaweiten Ausschreibung erhielt die Firma „natürlich essen Berlin-Brandenburg GmbH“ aus Panketal, Ortsteil Zepernick, den Zuschlag. Die Essensversorgung soll sich weiterhin weitgehend an den Empfehlungen der aktuellen DGE-Qualitätsstandards für die Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder und der für die Schulverpflegung orientieren.

Besonderer Wert wird auf ernährungswissenschaftlich ausgewogene und auf den kindlichen Bedarf abgestimmte Speisen gelegt.

Zeitgleich mit dem Wechsel des Essensanbieters gibt es eine wesentliche Änderung des Verfahrens. Anders als derzeit, zahlen die Eltern als Zuschuss zur Versorgung des Kindes mit Mittagessen nicht mehr wie bisher 1,80 Euro pro Essen, sondern eine monatliche Pauschale in Höhe von 30 Euro (Paragraph 6 Abs. 7 Kitagebührensatzung der Gemeinde Neuenhagen). Dieser Zuschuss ist mit den monatlichen Elternbeiträgen an die Gemeinde zu entrichten. Eine weitere Änderung ist, dass sich Eltern von Kita-Kindern nicht beim neuen Essensanbieter anmelden müssen. Der Preis für Schulkinder bleibt bei 1,91 Euro pro Essen. Bei Schülern müssen sich die Eltern weiterhin beim Essensanbieter anmelden. Erstmals wurde die Ausschreibung auf drei Lose verteilt, um kleineren Anbietern eine Chance zu bieten. Im Ergebnis erhielt jedoch die Firma „natürlich essen Berlin-Brandenburg GmbH“ für alle drei den Zuschlag. Die Laufzeit beträgt zwei Jahre, mit der Option um eine Verlängerung um zwei weitere Jahre.