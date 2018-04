Pflaumenkuchen aus der Feldbäckerei

Ines Weber-Rath

Alt Tucheband (MOZ) Wie gut der ofenfrische Blechkuchen, das Kastenbrot und der Krustenbraten aus der einstigen NVA-Feldbäckerei schmecken, hat sich herum gesprochen. Das zeigte der Ansturm der Gäste zum 6. Backtag des Vereins Die Tuchebander. Vorm Haus am Park standen Autoschlangen, drinnen warteten die Leckermäuler am Verkaufsstand der Vereinsfrauen. Chef-Bäcker Jörg Schenk hatte die Feldbäckerei morgens um 3 Uhr angeheizt, damit ab mittags alle Wünsche erfüllt werden konnten. Von Schmalzstullen über Bienenstich bis zu den verschiedensten Obstkuchen gab es allerlei. An der Tür gabs den Hinweis auf die nächste Veranstaltung im Dorf – das Oldtimer- und Militärfahrzeugtreffen Ende Mai.