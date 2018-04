Neue Lampen für Hackenow

Ingo Mikat

Alt Tucheband Im Ortsteil Hackenow beginnt bald ein neues Beleuchtungszeitalter. Nach eingehender Beratung mit den Anwohnern haben die Alt Tuchebander Gemeindevertreter in der vorigen Woche den Ersatz aller bisherigen alten Hackenower Straßenlaternen beschlossen. In Zukunft sollen moderne, mit LED-Lampen ausgestattete Leuchten die Nächte in dem kleinen Oderbruchdorf erhellen.

Bürgermeister Detlef Baar informierte die zur Beratung erschienenen Hackenower, wie es zur Entscheidung für die neuen Lampen gekommen war: „Wir finden, dass die Ausleuchtung eines Ortes für die Sicherheit und für eine Art Wohlfühlatmosphäre wichtig ist“, sagte er.

Über gut beleuchtete Wege würden sich zudem nicht nur ältere Einwohner freuen. „Die neuen Lampen kosten zwar allen Anliegern Geld, werten aber auch die Grundstücke auf“, so Baar.

Die Gemeindevertreter haben sich für das günstige Leuchtenmodell „Ampera 5102“ der Firma Schreder entschieden. Amtsdirektor Lothar Ebert erläuterte den Gemeindevertretern und Bürgern die voraussichtlich auf alle Anlieger zukommenden Kosten. Grundlage für die Anliegerbeteiligung ist die Straßenbaubeitragssatzung der Gemeinde. In ihr sind Beiträge der Grundstückseigentümer, je nach Straßenart, zwischen 50 und 55 Prozent der Baukosten festgelegt. Berücksichtigung finden zudem die Nutzungsart und Grundstücksgrößen – bis zu einer festgelegten Maximaltiefe. Die Gesamtbausumme bezifferte der Amtsdirektor auf 89 000 Euro. Zur Finanzierung würden gut 80 Grundstücksbesitzer herangezogen.

Auf Nachfragen von Bürgern verwies Lothar Ebert auf mögliche Ratenzahlungen: „In unserem Amt musste noch nie jemand wegen einer Baumaßnahme an Straßen sein Grundstück verkaufen. Wir fanden immer sozialverträgliche Lösungen.“ Detlef Baar versicherte: „Wir wollen die finanziellen Belastungen gering halten, und haben uns deshalb für eine kostengünstige, aber dennoch attraktive Leuchtenvariante entschieden.“