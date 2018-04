Wahl zwischen Grube oder Kanal

Steffen Göttmann

Neuenhagen-Insel (MOZ) Die Bürger des Bad Freienwalder Ortsteils Neuenhagen haben am 19. und am 26. April die Wahl, ob Neuenhagen an das zentrale Schmutzwassernetz angeschlossen werden soll oder nicht. Sollte sich eine Mehrheit gegen den Ausbau aussprechen, sind die Bürger jedoch noch lange nicht am Ziel

Anlass für die Bürgerbefragung sei die Einwohnerversammlung zur Schmutzwasserbeseitigung gewesen, sagte Ortsvorsteher Uwe Bahr. Dort äußerten viele Neuenhagener, dass sie aus Furcht vor den bevorstehenden Kosten ihre Grube behalten wollten. Der Ortsbeirat habe sich danach zu der Befragung entschieden, fügte Uwe Bahr hinzu. Bisher werde Neuenhagen komplett mobil entsorgt, so der Ortsvorsteher. Wenn voraussichtlich 2020 bis 2022 die Neuenhagener Ortsdurchfahrt ausgebaut wird, solle gleichzeitig eine Schmutzwasserleitung verlegt werden. In den Genuss kommen die Anlieger der Ortsdurchfahrt und den Nebenstraßen. Ausgeschlossen bleiben der Freienwalder Ausbau und das Gebiet um den Bahnhof. So sieht es die Konzeption des Trink- und Abwasserverbandes Oderbruch-Barnim (TAVOB) vor.

Daher ist das Ergebnis der Bürgerbefragung zunächst nicht bindend, sondern stellt ein Meinungsbild für den Ort dar. „Damit wird ein demokratischer Prozess in Gang gesetzt“, erläuterte Ralf Lehmann (CDU), Bürgermeister von Bad Freienwalde und Verbandsvorsteher des TAVOB. Der Ortsbeirat könne einen Antrag an die Bad Freienwalder Stadtverordnetenversammlung stellen, erläuterte Ralf Lehmann das Procedere. Gibt das Parlament dem Bad Freienwalder Vertreter – der Bürgermeister – das Mandat, den Antrag Neuenhagens in die Verbandsversammlung des TAVOB einzubringen, dann entscheidet diese über den Antrag. „Dann spielen auch Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit eine Rolle“, sagte Ralf Lehmann.

Auch wenn sich die Neuenhagener gegen die zentrale Schmutzwasserentsorgung aussprechen, kommen die Anlieger nicht um Ausgaben herum. „Seit 15 Jahren rechnen wir mit dem Straßenausbau in Neuenhagen“, sagte TAVOB-Geschäftsführer Johannes Schwanz. Um die Bürger nicht doppelt zu belasten, habe der Verband in Neuenhagen darauf verzichtet, dass wie in den anderen Gemeinden mit mobiler Entsorgung der Stutzen zum Absaugen der Grube an die Grundstücksgrenze verlegt wird. Dies wäre dann auch in Neunhagen erforderlich oder die Grundstückseigentümer müssten Schlauchgeld bezahlen, so Johanes Schwanz. Darüber hinaus müssten alle Besitzer von Gruben nachweisen, das diese absolut dicht sind. Sei dies nicht der Fall, kann ein Neubau erforderlich sein. Beim Anschluss an die Schmutzwasserleitung werden die Bürger nicht an den Investitionen beteiligt, betonte Johannes Schwanz. Sie zahlen den Betragssatz und den Grundstücksanschluss. Mobile Entsorgung sei auf lange Sicht teurer, so der TAVOB-Geschäftsführer. Der Bürger zahle durchschnittlich pro Jahr 30 Euro mehr.

Abstimmen können die Neuenhagener am 19. und am 26.April jeweils von 17 bis 19 Uhr in der Bauernstube im Bürgerhaus, Maxim-Gorki-Straße 4, über die Frage: Soll der Ortsteil Neuenhagen zentral am Schmutzwassernetz angeschlossen werden? Die Teilnehmer können auf dem Befragungszettel mit Ja oder Nein stimmen.

Je Grundstück darf nur eine Stimme abgegeben werden. erläutert Neuenhagens Ortsbeirat das Procedere. Das Ergebnis wird am 26. April um 19 Uhr öffentlich ausgezählt. Wer an beiden Terminen verhindert ist, kann sich bis spätestens 18. April, 19 Uhr, an Ortsvorsteher Uwe Bahr wenden, der telefonisch unter 0170 9152411 erreichbar ist.Das Ergebnis wird in der folgenden Ortsbeiratssitzung bekannt gegeben.