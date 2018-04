Im Mühlenfließ regiert der Biber

In Podelzig: Das neue Regenwasserbecken an der Ortsdurchfahrt der B112 erfüllt seine Funktion nur bedingt, stellen die Prüfer und Schau-Mitfahrer fest. © Foto: Ines Weber-Rath

Am Alt Zeschdorfer Mühlenfließ: Das Gewässer im Kunersdorfer Grund bei Lebus ist fest in der Hand der Biber. Das ist für die Teilnehmer der Gewässerschau im Amtsbereich Lebus von der Brücke aus unübersehbar. © Foto: Ines Weber-Rath

Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) Im Amt Lebus fand am Montag der Auftakt zu den diesjährigen Gewässerschauen im Verbandsgebiet des Gewässer- und Deichverbandes Oderbruch (Gedo) statt. Handlungsbedarf wurde vor allem für Problemstellen am Alt Zeschdorfer Mühlenfließ und in Podelzig festgestellt.

Axel Hulitschke verblüffte die Teilnehmer der Gewässerschau, die sich am Morgen an der Lebuser Amtsverwaltung eingefunden hatten: Der Gedo-Verbandsingenieur begrüßte sie zur letzten Schau in Regie des Verbandes. Das neue Wassergesetz und die ihm anzupassende Gedo-Satzung würden künftig den Landkreis als Organisator für die Gewässerschauen in die Pflicht nehmen, erklärte Hulitschke mit Blick auf die Vertreterinnen der unteren Wasserbehörde, Heike Liese und Anne-Katrin Albrecht.

Vor allem für die Vertreterin des Amtes Lebus, Melanie Reich, und die anwesenden Gedo-Vertreter der Gemeinden Alt Zeschdorf und Podelzig, Axel Buggisch und Reinhard Tietz, resümierten Hulitschke und sein Kollege Julian Butschke, welche Aufgaben, die sich aus der Gewässerschau vor zwei Jahren ergeben hatten, erfüllt sind. Sie verwiesen dabei unter anderem auf Arbeiten am Mühlenteich im Bereich der Trepliner Herrenmühle, der repariert und gedichtet worden ist. Eine weitere Verbesserung der Wasserregulierung sei zu erwarten, wenn im Zuge des geplanten Ausbaus der Trepliner B5-Ortsdurchfahrt ein Mönch gebaut wird, kündigte Hulitschke an.

Im Kunersdorfer Grund seien zwar immer wieder Abflusshindernisse im Alt Zeschdorfer Mühlenfließ beseitigt worden, die der Biber auftürmt. Doch der Erfolg rechtfertige den Aufwand kaum, resümierte der Gedo-Vertreter und Schauleiter. In dem Bereich könne nur eine Renaturierungsmaßnahme analog der im Lebuser Mühlental helfen, waren sich die Gedo-Vertreter und Experten der Wasserbehörde einig.

Die Teilnehmer der Schau, darunter auch die Vertreterin des Landesumweltamtes, Kerstin Gehrke, machten sich vor Ort, an der so genannten Obermühle des Alt Zeschdorfer Mühlenfließes im Kunersdorfer Grund, ein Bild von der Lage: In dem Gewässer beidseits des Hohlweges, der von der B 112 abzweigt, regiert der Biber. Abbauprodukte abgestorbener Pflanzen haben am Wegrand schmutzigen Schaum aufgetürmt. Auf den Förderantrag des Gedo für die Maßnahme gebe es bislang keine Reaktion, informiert der Schauleiter.

Nächste Station ist für den kleinen Fahrzeugkonvoi am Mühlenfließ vor Alt Zeschdorf. Dort zeigt Axel Buggisch den Schauteilnehmern Schuttablagerungen am Gewässerrand. Melanie Reich wird gebeten, zu klären, wer für die Entsorgung in der Pflicht ist.

Die Renaturierungsmaßnahme des Gedo zwischen Schönfließ und dem Aalkasten vor zwei Jahren habe die Situation am Gewässer insgesamt positiv beeinflusst und stabilisiert, lobt Zeschdorfs Vertreter.

Weiter geht es dann nach Podelzig, wo trotz umfangreicher wasserbaulicher Maßnahmen im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt die Entwässerungssituation noch nicht zufriedenstellend ist, wie Reinhard Tietz sagt. Heike Liese empfiehlt das Einsetzen von Pegellatten zur Kontrolle der Wasserstände.

Als Hauptproblem im Dorf sieht Axel Hulitschke jedoch einen Gewässerabschnitt unterhalb der B112 mit einem starken Gefälle. Er erodiert zusehends. Auch hier sei eine grundlegende Maßnahme nötig, sind sich die Schauteilnehmer einig.

Nächste Schautermine sind: 11. April im Amt Golzow, Treff: 8 Uhr Eingang Amtsverwaltung; 18. April, Seelow, 8 Uhr, Rathaus