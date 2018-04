Jazz von Jugendlichen für Kinder

Ulf Grieger

Golzow (MOZ) Die Oderbruchhalle Golzow hatte sich zum Schulstart nach den Osterferien in eine Konzerthalle verwandelt. Die jüngsten Musiker des Jugend-Jazz-Orchsters des Landes gastierten dort vor den Grundschülern der Region.

Jazz? Viele der Schüler aus den Grundschulen „Kinder von Golzow“ und „Küstriner Vorland“ wussten noch nicht viel mit diesem Begriff anzufangen, als sie gegen 11 Uhr in die Oderbruchhalle kamen. Dort schauten sie zunächst auf eine Bühne, auf der zwar bereits die Instrumente lagen, die Musiker aber noch fehlten. Als die dann kamen, staunte das junge Publikum: Die waren ja nicht viel älter als sie selbst! Emil zum Beispiel, der am Schlagzeug Platz nahm und schon bei seinen ersten Einsätzen für Begeisterung sorgte, ist erst 13 Jahre alt.

„Es sind die Junioren des Jugendjazzorchesters“, erklärte vor dem Schulkonzert Philipp Schoof, der Projektleiter des Orchesters. Die meisten der 26 jungen Orchestermitglieder kannten sich vor den Osterferien noch gar nicht. Zwei Mal jährlich kommen 13- bis 18-Jährige zu fünftägigen Arbeitstreffen zusammen, um zu üben. Einen festen Standort dafür haben die Junior-Musiker nicht, „Diesmal waren wir in Neuruppin, wo es auch das große Abschlusskonzert gab“, sagt Schoof. Das nächste Treffen wird in Kleinmachnow stattfinden.

Traditionell gibt das Jugendorchester dann auch einige Schulkonzerte im Land. Dabei werden besonders Orte berücksichtigt, in denen die Kinder nicht so oft die Gelegenheit haben, ein Konzert zu erleben. Die Schulen können sich darum bewerben. So war es auch in Golzow. Das 2012 gebildete Junior-Ensemble, das seit einem Jahr den Verband der Musik und Kunstschule Brandenburgs als Träger hat, wird von Martin Gerwig geleitet und ausgebildet.

Das Ensemble machte den Erst- bis Sechstklässlern den Einstieg ins Musikverständnis leicht. Martin Gerwig stellte zunächst alle Instrumente vor. Einige waren zwar den Kindern bekannt, die durch Projekte wie „Klasse Musik“ schon eine ganz gut Vorbildung haben. Aber so, wie die Posaunen, Saxophone, Trompeten oder Gitarren in einem Jazzorchester eingesetzt werden, haben sie sie noch nicht erlebt. Gehört schon. Denn das Stück „Probier‘s mal mit Gemütlichkeit“, den Song des Bären Balu aus dem Dschungelbuch-Trickfilm, kannten sie natürlich alle. Und so waren sie auch schon ganz mitgerissen von der jazzigen Fassung des Liedes.

Martin Gerwig erzählte den Kindern vom berühmten Count Basie Orchestra, der US-amerikanischen Big Band, die von Count Basie geleitet wurde und aus deren Repertoire die meisten Stücke des Schulkonzerts waren. Die Basie Band war neben dem Duke Ellington Orchestra und den Bands von Woody Herman, Lionel Hampton und Benny Goodman eine der berühmten Jazz-Formationen der Swing-Ära. „Ihr hört hier vor allem Tanz- und Festmusik. Das ist kein Wunder. Denn vor langer Zeit, in den 1950er Jahren, war Jazz die Tanzmusik der Jugend. Alles, was ihr heute so gern hört und wonach ihr tanzt, hat sich daraus entwickelt“, so der Ensembleleiter. Das Jugendjazzorchester zeigte dann aber auch die langsameren, melancholischen Seiten des Jazz. Und mit Solobeiträgen machten die Nachwuchsmusiker deutlich, wie gut sie ihre Instrumente beherrschen.

Das Ensemble war zum ersten Mal in Golzow. Im Filmmuseum wartete bereits ein Buffet auf die Musiker, bevor sie die Heimreise antraten.