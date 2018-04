Erste Hilfe für die Kleinsten

Aileen Hohnstein

Flatow „Behüten und stark machen“ – das Motto hat sich die Kneipp-Kita Zwergenland in Flatow in den vergangenen Projektwochen auf die Fahnen geschrieben. Seit März wurden den 37 Kindern spielerisch Themen rund um Gesundheit und Sicherheit nähergebracht. In der Abschlusswoche lernen sie nun alles über erste Hilfe.

Frau Ärztin, Herr Doktormann und auch die alte Frau Arzt kümmern sich aufmerksam um ihren Patienten. Er trägt einen Verband um den Kopf und braunes Plüschfell. In der Kneipp-Kita Zwergenland ist der Fokus derzeit ganz auf das Thema Gesundheit gerichtet. Neele, Emilia und Carolin, die alle die mittlere Gruppe im Zwergenland besuchen, wenden gerade ihre Kenntnisse an, schlüpfen in ihre Arzt­rollen und kümmern sich um den lädierten Teddy. Ein Umhängeschloss wird zum Stethoskop umfunktioniert, ein Plastikwerkzeug zum medizinischen Gerät. Erst kurz zuvor haben sie einen Film gesehen, der zeigt, wie im Krankenhaus Verletzte behandelt werden.

Die 37 Kita-Kinder auf spielerische Weise an Themen rund um Gesundheit und Sicherheit heranzuführen, das liegt Kita-Leiterin Kathrin Busse-Staufenbiel am Herzen. Seit März werden im Zwergenland deshalb Projektwochen durchgeführt. „Behüten und stark machen“, lautet das Motto und nimmt Bezug darauf, Unfälle von Kindern vorzubeugen. In dieser Woche beginnen die letzten fünf Tage, in denen alle Kinder lernen, was es mit erster Hilfe auf sich hat. Die Idee dazu kam Kathrin Busse-Staufenbiel bei einem Lehrgang, in dem es ums gesunde Kind ging, den sie mit Kolleginnen und einigen Eltern im vergangenen Winter besucht hatte. „Alle waren begeistert“, sagt die Kita-Leiterin. „Jeder möchte doch, dass sein Kind gesund ist und es bleibt.“

Im Zwergenland kamen die Projektwochen bis jetzt sehr gut an. Sich selbst kennenzulernen, seinen Körper und das, was die Gesundheit unterstützt, verfolgten die Zwerge mit viel Engagement. Da wurden unter anderem die Sinne und Sinnesorgane mit Hör-, Fühl- und Tastspielen erkundet, sportliche Aktivitäten und natürlich Kneippkuren waren ein wesentlicher Bestandteil. Und was in der als gesunde Kita qualifizierten Einrichtung natürlich nicht fehlen darf, ist die ausgewogene Ernährung. „Alle unsere Kinder wissen, was die Ernährungspyramide ist und dass Frau Schleck ganz oben wohnt. Das heißt, dass jeder nur eine Handvoll Süßes am Tag essen darf“, sagt Kathrin Busse-Staufenbiel.

Für die Kita haben die Gesundheitswochen auch Änderungen in der Küche gebracht. Mit dem Küchenchef Sebastian Lemke habe man sich verständigt, wie eine gesündere Kost ermöglicht werden kann. Naturquark statt schon verarbeiteter Joghurts, weniger Fisch und Fleisch in dicker Panade. „Das wurde sofort umgesetzt“, freut sich Busse-Staufenbiel. Die zuckerhaltigen Cornflakes werden im Zwergenland auch weggelassen, dafür wird Brot selbst gebacken.

Der abschließende Teil der Projektwochen mit Schwerpunkt Erste Hilfe wird ebenfalls aufmerksam verfolgt, wie bei der Filmvorführung deutlich wurde, bei der die Kinder an das Thema herangeführt wurden. „Die Kinder haben alle total aufmerksam und mit offenem Mund dagesessen und zugeschaut“, erzählt Erzieherin Martina Neumann. Im Laufe der Woche werden Eltern mithelfen, wenn die Versorgung von angemalten Wunden auf dem Stundenplan steht. Zwei Rettungssanitäter vom Deutschen Roten Kreuz erzählen alles Wichtige über ihre Arbeit. „Da werden am Ende keine Fragen mehr offen sein“, ist sich Kathrin Busse-Staufenbiel sicher. Emilia, Neele und Carolin sind auch vor Abschluss der Gesundheitswochen schon fit, was die Wundversorgung betrifft. Den Teddy entlassen sie mit ein paar Streicheleinheiten als geheilt.